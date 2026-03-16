Governo Leite abrirá mais de 1,4 mil leitos para enfrentar doenças respiratórias no outono e inverno

O governo do Estado reforçará a rede hospitalar do Rio Grande do Sul com 1.478 novos leitos para o enfrentamento dos casos de síndromes respiratórias que se agravam durante o outono e o inverno. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (16/3) pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A iniciativa integra um pacote de medidas do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, que neste ano será antecipado de maio para abril com o objetivo de preparar a estrutura para o período crítico de internações. Ao todo, o programa tem orçamento de R$ 100 milhões.

Do total de leitos a serem habilitados, 1.014 são clínicos (236 pediátricos e 778 adultos) e 464 são de terapia intensiva (338 adultos e 126 pediátricos). A expectativa é abrir 40% do total de leitos entre abril e maio.

“Sabemos que o comportamento dos vírus não é linear e que ele pode se alterar de um ano para o outro. Mas o período mais crítico tem sido registrado na semana epidemiológica 20, que ocorre em maio – quando já estaremos preparados com mais de 600 novos leitos em funcionamento em todo o Estado. Até junho, o plano é abrir o restante”, explicou Arita.

Dos novos leitos a serem disponibilizados em abril e maio, 52 deles serão de terapia intensiva e 106 leitos de suporte ventilatório para crianças. Em maio, o Estado irá habilitar 135 novos leitos terapia intensiva e 311 leitos clínicos para tratamento de adultos.

Cadastro

A portaria que regulamenta a habilitação dos novos leitos está em fase final de ajustes e será publicada pela Secretaria da Saúde nas próximas semanas. Os hospitais interessado na abertura dos leitos já podem se cadastrar.

Outras ações

A secretária também destacou que outras ações serão incorporadas à estratégia de combate às doenças respiratórias. “Vamos reforçar a campanha de vacinação, ainda no final de março, e investir em ações na atenção primária e nos pronto atendimentos. O orçamento de R$ 100 milhões do Programa Inverno Gaúcho com Saúde será usado tanto para ações na rede básica quanto para a abertura de leitos”, detalhou.

Arita também antecipou que será implantado um serviço de teleUTI pediátrica. “Uma equipe de médicos orientará sobre o manejo das crianças doentes e estará em contato direto com o médico que está realizando o atendimento, avaliando inclusive a necessidade de transferência para um leito de UTI [Unidade de Terapia Intensiva]”, explicou.