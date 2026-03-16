Girão cobra informações sobre desaparecimento de cearense no exterior

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (16), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) disse que está pedindo ao Ministério das Relações Exteriores informações sobre o desaparecimento da psicóloga cearense Vitória Barreto. De acordo com o parlamentar, a brasileira participou de um congresso no Marrocos e depois seguiu para o Reino Unido, onde pretendia estabelecer contatos acadêmicos para iniciar um doutorado. Mas desde o dia 3 de março, deixou de fazer contato com os familiares.

— Diante do sofrimento da família e da ausência de informações concretas até o momento, estou solicitando formalmente ao Ministério das Relações Exteriores, por meio da Mesa Diretora, informações completas sobre o caso e sobre o acompanhamento que está sendo feito junto às autoridades policiais do Reino Unido. A família está desesperada, e o Brasil, especialmente o Ceará, precisa de respostas claras sobre o que está sendo feito para localizar essa brasileira — disse Girão.

O senador afirmou que o pedido busca esclarecer quais medidas estão sendo adotadas pela diplomacia brasileira e garantir assistência à família da psicóloga, que aguarda informações sobre o paradeiro dela.

— Considero fundamental que o Itamaraty esclareça quais providências já foram adotadas, qual o nível de articulação com as autoridades britânicas e que tipo de assistência está sendo prestada à família, para que possamos acompanhar de perto esse caso e garantir que todos os esforços possíveis estejam sendo feitos para encontrar a minha conterrânea Vitória Barreto.