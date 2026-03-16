Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anvisa determina apreensão de azeite de oliva extravirgem

Agência reguladora fiz que produto tem origem desconhecida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/03/2026 às 16h23

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) a apreensão do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, da empresa Agro Industria e Cerealista Norte Paraná Ltda.

Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a resolução proíbe ainda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do produto.

Em nota, a agência informou que a origem deste azeite é desconhecida. “O rótulo indica como importadora a Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A empresa, no entanto, está com CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde 22/5/2025”.

“Já a distribuidora, a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, está com CNPJ baixado por encerramento desde novembro de 2024”, completou a Anvisa.

A Agência Brasil tenta contato com a empresa. O espaço segue aberto para posicionamento.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Encontros municipais para debater rumos do SUS começam nesta segunda

Etapa antecede a Conferência Nacional de Saúde, prevista para 2027

 -
Saúde Há 6 horas

Governo Leite abrirá mais de 1,4 mil leitos para enfrentar doenças respiratórias no outono e inverno

O governo do Estado reforçará a rede hospitalar do Rio Grande do Sul com 1.478 novos leitos para o enfrentamento dos casos de síndromes respiratóri...
Saúde Há 9 horas

Anvisa recolhe esmaltes em gel com substância proibida

Medida foi tomada após Impala comunicar recolhimento voluntário

 A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Clara, de Porto Alegre, é exemplo de qualificação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 10 horas

Governo Leite destinou R$ 356 milhões para obras e equipamentos em hospitais da Região Metropolitana pelo Avançar Mais na Saúde

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Avançar Mais na Saúde, programa do governo do Estado executado pela Secre...

 Imagem de Freepik/roypankaj
Saúde Há 12 horas

Artroplastia pode devolver mobilidade e qualidade de vida

Cirurgia indicada nos casos de artrose avançada reduz a dor, melhora a função e preserva a autonomia. O ortopedista Dr. Sandro Sloboda destaca a re...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
19° Sensação
0.11 km/h Vento
92% Umidade
100% (5.8mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Quarta
32° 18°
Quinta
34° 22°
Sexta
35° 18°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 18 minutos

Defesa de PM morta diz que coronel foi denunciado por ex-mulher
Estradas Há 18 minutos

Eduardo Leite dá ordem de início a novo viaduto e duplicação de trecho concedido da ERS-122 no contorno norte de Caxias do Sul
Justiça Há 3 horas

Mendonça proíbe CPMI do INSS de acessar dados de Vorcaro em sala-cofre
Saúde Há 3 horas

Encontros municipais para debater rumos do SUS começam nesta segunda
Educação Há 3 horas

Governo anuncia R$ 60 milhões para reconstrução de escolas em MG

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,02%
Euro
R$ 6,01 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 414,213,43 +0,56%
Ibovespa
179,875,44 pts 1.25%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias