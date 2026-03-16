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Governo Leite destinou R$ 356 milhões para obras e equipamentos em hospitais da Região Metropolitana pelo Avançar Mais na Saúde

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Avançar Mais na Saúde, programa do governo do Estado executado pela Secre...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/03/2026 às 14h22
Governo Leite destinou R$ 356 milhões para obras e equipamentos em hospitais da Região Metropolitana pelo Avançar Mais na Saúde
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Clara, de Porto Alegre, é exemplo de qualificação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Avançar Mais na Saúde, programa do governo do Estado executado pela Secretaria da Saúde, já destinou mais de R$ 356 milhões para a melhoria da estrutura dos hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram destinados R$ 242 milhões a obras de reforma ou de ampliação em hospitais que atendem os 90 municípios da região. Ampliação do espaço de atendimento, novos serviços especializados e expansão do número de leitos, inclusive de terapia intensiva (UTI), estão entre os ganhos no atendimento oferecido à população.

Foram aplicados ainda mais R$ 114,3 milhões em equipamentos para UTIs, camas motorizadas, ventiladores pulmonares, poltronas de hemodiálise e aparelhos de diagnóstico por imagem, como ressonância magnética, raio-X e ultrassom, entre outros. O investimento possibilita diagnósticos e tratamentos mais precisos e em menor tempo, com maior possibilidade de cura e recuperação para os pacientes do SUS.

Santa Casa de Porto Alegre

Apenas ao município de Porto Alegre, o Estado destinou R$ 149,3 milhões através do Avançar. Dos recursos, R$ 59,8 milhões ajudaram a qualificar a estrutura do complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Trata-se do segundo maior investimento do programa em um hospital – atrás apenas dos R$ 79,3 milhões destinados ao Hospital Regional de Pronto-Socorro de Pelotas.

Foto da UTI do Hospital Santa Clara quando precisava de diversas melhorias
UTI do Hospital Santa Clara precisava de diversas melhorias -Foto: Divulgação/Santa Casa de Porto Alegre

Destaca-se o investimento de R$ 14,9 milhões na conclusão da emergência do Hospital Nora Teixeira, que faz parte do complexo. Com apoio do Estado, o setor quase quadruplicou o espaço, de 600 metros quadrados para 2.325 metros quadrados, facilitando o fluxo de pacientes com mais conforto. Houve ainda um aumento de 13 para 28 dos leitos de emergência, com foco em casos de acidente vascular cerebral.

“Os investimentos do programa reconfiguraram de forma decisiva a estrutura de atendimento da Santa Casa de Porto Alegre”, ressalta o diretor-geral da instituição, Jader Pires. “Há impacto direto na modernização do parque tecnológico e na qualificação da segurança assistencial em áreas estratégicas como urgência e emergência, terapia intensiva, oncologia e cardiologia. Ao fortalecer os nossos hospitais, pilares da assistência em saúde no Estado, o programa contribui para assegurar uma rede de alta complexidade qualificada para o atendimento da população”, acrescenta.

Com reforma, UTI do Santa Clara foi renovada e modernizada -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Com reforma, UTI do Santa Clara foi renovada e modernizada -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

No final de fevereiro deste ano, foram entregues móveis e equipamentos da nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Santa Clara, que também integra o complexo da Santa Casa. Na ocasião, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciou novo investimento do Estado na Santa Casa. Serão R$ 7,8 milhões, também por meio do Avançar, destinados à

aquisição e à instalação de novos equipamentos para o serviço de eletrofisiologia cardíaca, subespecialidade da cardiologia focada no diagnóstico e tratamento de arritmias.

No Instituto de Cardiologia, R$ 51,9 milhões aplicados

O terceiro maior investimento do Avançar também foi feito em Porto Alegre: foram repassados R$ 51,9 milhões para o Instituto de Cardiologia. Desse valor, R$ 26,9 milhões financiaram a conclusão do bloco E do prédio do hospital, cuja obra estava parada havia dez anos e que terá mais de 4 mil metros quadrados.

A nova estrutura foi planejada para otimizar o fluxo de pacientes, aumentando a capacidade de atendimento e contando com equipamentos de última geração para diagnóstico por imagem e intervenção cardiovascular. Quando o bloco for inaugurado – atualmente está em fase de conclusão –, o foco será em áreas críticas como hemodinâmica (cateterismos) e cirurgia cardíaca, com a duplicação das salas de recuperação.

Foto mostra área externa com aspecto de desgaste
Instituto de Cardiologia de Porto Alegre tinha aspecto de desgaste até o início das obras -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia

Outros R$ 25 milhões foram repassados ao hospital para a compra e instalação de equipamentos como um sistema de hemodinâmica, monitor para imagens radiológicas, sistema de videoendoscopia e aparelhos de ultrassom. O hospital é referência em cardiologia no Rio Grande do Sul, sendo responsável por 70% dos atendimentos.

“Os investimentos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, representam um avanço muito importante para o Instituto de Cardiologia e para toda a rede de atendimento em saúde do Rio Grande do Sul”, afirma o vice-presidente da instituição, Gustavo de Lima. “Hoje realizamos entre 50 e 60 cateterismos por dia e enfrentamos desafios para acomodar todos os pacientes. Com a ampliação, passaremos a contar com mais leitos, sendo 24 na hemodinâmica e 25 na cirurgia cardíaca, o que permitirá praticamente dobrar nossa capacidade de atendimento, reduzir o tempo de internação e proporcionar uma recuperação mais rápida aos pacientes”, detalha.

Visual e estrutura recuperados concedem um aspecto novamente saudável à instituição -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia
Visual e estrutura recuperados concedem um aspecto novamente saudável à instituição -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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