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Artistas 3D e IA democratizam mascotes no branding

A integração entre inteligência artificial e artistas 3D tornou a criação de personagens humanizados mais ágil e acessível, permitindo que empresas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 13h50
Artistas 3D e IA democratizam mascotes no branding
DGN Publicidade / Gerada pela IA Gemini

O avanço da inteligência artificial (IA) consolidou-se como o motor de uma transformação produtiva no setor de design. Longe de substituir a atuação humana, a tecnologia passou a atuar como um acelerador para artistas 3D, permitindo que processos complexos de modelagem e renderização 3D, que anteriormente demandavam meses, sejam concretizados com agilidade no cenário do marketing digital.

Essa evolução permitiu a democratização de recursos de autoridade visual. Ao unir o repertório criativo do profissional à velocidade de processamento da IA, a criação de mascotes estratégicos tornou-se acessível para empresas que buscam estabelecer uma conexão rápida e humana com o público no ambiente online.

A simbiose entre talento e tecnologia

Segundo Daniel Gomes, CEO da DGN Publicidade, a IA não atua de forma autônoma, mas como um catalisador para que a visão do artista se manifeste de forma eficiente. Com 12 anos de experiência no setor e mais de 1.200 marcas atendidas, o executivo destaca que a tecnologia permite que o potencial criativo seja potencializado pela precisão técnica da máquina.

"O mercado observa um salto produtivo. Projetos de mascotes 3D agora ganham vida em uma fração do tempo habitual, permitindo que marcas escalem sua comunicação com um nível de sofisticação visual elevado. O papel do artista 3D é garantir que a estratégia e a identidade da marca sejam preservadas, algo que a automação isolada não replica", explica Daniel Gomes.

Performance e impacto no custo de aquisição (CAC)

A agilidade na produção e a presença de personagens humanizados refletem diretamente nos resultados comerciais. Dados de um estudo da agência britânica Moving Picture Company (MPC), divulgados pelo portal Meio & Mensagem, revelam que figuras animadas em campanhas podem aumentar o lucro e a conexão emocional com os clientes em até 41%. O levantamento aponta ainda que campanhas que utilizam mascotes têm uma probabilidade 34,1% maior de elevar a lucratividade da empresa, influenciando diretamente a tomada de decisão no momento da compra.

"O uso de identidades humanizadas criadas por profissionais que dominam ferramentas de IA auxilia na redução do custo de aquisição de clientes (CAC), pois acelera a jornada de confiança e otimiza a conversão em sites de alta performance", afirma o executivo. Para ele, a competitividade atual reside em integrar a visão estratégica humana à precisão tecnológica.

O papel do artista na nova era

Daniel Gomes ressalta que a tecnologia não substitui a sensibilidade estratégica. "A conclusão é que a revolução produtiva trazida pela IA não descarta o profissional, mas exige um novo perfil de artista: aquele que domina a técnica, a estratégia de branding e a curadoria tecnológica", reitera.

Para o executivo, o momento é de oportunidade para que empresas elevem o patamar de sua comunicação visual. "Unir a essência humana à eficiência digital é o caminho para construir marcas verdadeiramente memoráveis no mercado atual", finaliza ele.

Sobre a DGN Publicidade

Com atuação nacional a partir do Rio de Janeiro, a DGN Publicidade é uma agência focada em marketing digital, design estratégico e performance. Com 12 anos de mercado e um portfólio de 1.200 projetos, a empresa utiliza tecnologia e curadoria humana para entregar soluções que unem performance e humanização de marcas.

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