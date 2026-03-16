CPMI do INSS cancela depoimento de ex-presidente da Contag

A CPMI do INSS cancelou a reunião desta segunda-feira (16), em que seria ouvido o ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares (Contag), Aristides Veras dos Santos. O depoimento seria às 16h.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça dispensou Santos de atender a convocação, cujo comparecimento é, como regra, obrigatório. Mendonça argumentou que investigados não podem ser obrigados a comparecer a interrogatórios, em razão do direito à não incriminação.

O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou em nota que a decisão não altera outras convocações que devem ocorrer na quarta-feira (18) e quinta-feira (19).

A CPMI deve concluir seus trabalhos até 28 de março.