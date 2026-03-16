Governo do Estado promove seminário sobre gripe aviária em Montenegro com transmissão online na terça (17)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi),promove, nesta terça-feira (17/3), a segunda edição do Fórum Estadual de Influenza Aviária. O evento terá transmissão pelo canal da Seapi ,no Youtube. As inscrições para a participação presencial estão abertas e devem ser feitas neste formulário .

A atividade ocorrerá a partir das 13h30, no Teatro Roberto Atayde Cardona, localizado na Rua Capitão Cruz, 2.150, em Montenegro, no Vale do Caí. O objetivo é promover troca de experiências entre lideranças do setor, técnicos e produtores rurais sobre a importância das estratégias de prevenção e enfrentamento da influenza aviária.

O Fórum é organizado pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), em parceria com a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa).

Programação

13h30 - Abertura oficial do evento

Abertura oficial do evento 14h - Cenário da IAAP no Brasil e no Mundo

- Daniela Pacheco Lacerda, do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária (DSA/MAPA)

Cenário da IAAP no Brasil e no Mundo - Daniela Pacheco Lacerda, do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária (DSA/MAPA) 14h30 - Biosseguridade Básica Bem Feita: onde as granjas estão falhando”

- Paulo Raffi, consultor técnico e sócio-proprietário da plataforma biosseguridade.com

Biosseguridade Básica Bem Feita: onde as granjas estão falhando” - Paulo Raffi, consultor técnico e sócio-proprietário da plataforma biosseguridade.com 15h - Debate sobre a situação da Influenza Aviária no país

- Fernando Groff, diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA)

- Paulo Raffi, consultor técnico e sócio-proprietário da plataforma biosseguridade.com

- Daniela Pacheco Lacerda, do DSA/MAPA

- José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV

- João Paulo Zuffo, da Seara Alimentos

- Fernanda Pinto Piccinini, da MBRF

Debate sobre a situação da Influenza Aviária no país - Fernando Groff, diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) - Paulo Raffi, consultor técnico e sócio-proprietário da plataforma biosseguridade.com - Daniela Pacheco Lacerda, do DSA/MAPA - José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV - João Paulo Zuffo, da Seara Alimentos - Fernanda Pinto Piccinini, da MBRF 15h40 -Discussões e encerramento