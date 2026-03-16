Governo do Estado promove seminário sobre gripe aviária em Montenegro com transmissão online na terça (17)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi),promove, nesta terça-feira (17/3), a segunda edição do Fórum Estadual de Influenza Aviária. O evento terá transmissão pelo canal da Seapi ,no Youtube. As inscrições para a participação presencial estão abertas e devem ser feitas neste formulário .
A atividade ocorrerá a partir das 13h30, no Teatro Roberto Atayde Cardona, localizado na Rua Capitão Cruz, 2.150, em Montenegro, no Vale do Caí. O objetivo é promover troca de experiências entre lideranças do setor, técnicos e produtores rurais sobre a importância das estratégias de prevenção e enfrentamento da influenza aviária.
O Fórum é organizado pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), em parceria com a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa).
Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom