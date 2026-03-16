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Governo do Estado promove seminário sobre gripe aviária em Montenegro com transmissão online na terça (17)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi),promove, nesta terça-feira (17/3), a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/03/2026 às 12h32
Governo do Estado promove seminário sobre gripe aviária em Montenegro com transmissão online na terça (17)
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O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi),promove, nesta terça-feira (17/3), a segunda edição do Fórum Estadual de Influenza Aviária. O evento terá transmissão pelo canal da Seapi ,no Youtube. As inscrições para a participação presencial estão abertas e devem ser feitas neste formulário .

A atividade ocorrerá a partir das 13h30, no Teatro Roberto Atayde Cardona, localizado na Rua Capitão Cruz, 2.150, em Montenegro, no Vale do Caí. O objetivo é promover troca de experiências entre lideranças do setor, técnicos e produtores rurais sobre a importância das estratégias de prevenção e enfrentamento da influenza aviária.

O Fórum é organizado pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), em parceria com a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa).

Programação

  • 13h30 -Abertura oficial do evento
  • 14h -Cenário da IAAP no Brasil e no Mundo
    - Daniela Pacheco Lacerda, do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária (DSA/MAPA)
  • 14h30 -Biosseguridade Básica Bem Feita: onde as granjas estão falhando”
    - Paulo Raffi, consultor técnico e sócio-proprietário da plataforma biosseguridade.com
  • 15h -Debate sobre a situação da Influenza Aviária no país
    - Fernando Groff, diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA)
    - Paulo Raffi, consultor técnico e sócio-proprietário da plataforma biosseguridade.com
    - Daniela Pacheco Lacerda, do DSA/MAPA
    - José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV
    - João Paulo Zuffo, da Seara Alimentos
    - Fernanda Pinto Piccinini, da MBRF
  • 15h40 -Discussões e encerramento

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

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