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Paciente de 7 anos celebra fim do tratamento contra leucemia com a cerimônia do sino no Hospital Santo Antônio em Blumenau

Foto: Roberto Zacarias / SECOMO som do sino emocionou pacientes, familiares e profissionais de saúde no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, nesta ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/03/2026 às 12h19
Paciente de 7 anos celebra fim do tratamento contra leucemia com a cerimônia do sino no Hospital Santo Antônio em Blumenau
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O som do sino emocionou pacientes, familiares e profissionais de saúde no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, nesta sexta-feira, 13. O pequeno Daniel Pasquale, de 7 anos, celebrou o fim do tratamento contra a Leucemia Linfoide Aguda ao tocar o tradicional sino oncológico da instituição, marcando o fim do tratamento contra a Leucemia Linfoide Aguda e celebrando um novo capítulo de vida.

A cerimônia, que simboliza a vitória dos pacientes oncológicos ao final do tratamento, é uma tradição no hospital e representa um momento aguardado por crianças, adultos e suas famílias. No caso de Daniel, o momento também marcou o reencontro com o governador Jorginho Mello, que esteve na cidade para acompanhar investimentos na área da saúde e participou da celebração.

O governador relembrou de quando encontrou com Daniel na primeira vez, durante uma agenda no Hospital, enquanto o menino ainda fazia o tratamento. “O que me trouxe aqui hoje foi esse reencontro e ver Daniel bater o sino, porque se recuperou, foi curado. Isso não tem preço e eu quero dizer para ele que ele é o cara, que faz a gente se emocionar, que agora vai viver bons tempos, vai brincar, pular, vai ter saúde, e isso é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Quero abraçar a mãe e o pai dele, dizer que eles têm um filho maravilhoso, que é um vencedor. E agradecer pelo trabalho da equipe aqui do Hospital Santo Antônio, que é muito valorosa, muito respeitosa e isso que faz toda a diferença”, comemorou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, Luís Rebellato, destacou o significado do momento para toda a instituição. “O badalar do sino é um momento profundamente especial no Hospital Santo Antônio. Ele simboliza uma grande conquista para o paciente, para sua família e para toda a equipe que acompanhou, com dedicação e cuidado, cada etapa dessa jornada contra o câncer”, afirmou.

Para a mãe de Daniel, Daiane Pasquale, o momento foi de gratidão e emoção após meses de tratamento. “Eu estou bem feliz, nem sei o que falar, mas muito grata, grata mesmo a todos que estiveram aqui. Grata também ao governador, que falou que ia vir e esteve aqui. Isso é muito importante, porque o que ele falou ele cumpriu”, disse.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Visita às obras da nova torre do hospital

Durante a passagem pelo hospital, o governador também acompanhou o andamento das obras da nova torre da instituição , um projeto de ampliação que deve fortalecer a estrutura e os serviços oferecidos à população.

O empreendimento prevê investimento total de R$ 98 milhões, sendo R$ 93,9 milhões provenientes do Governo do Estado. A ampliação vai acrescentar mais de 11 mil metros quadrados à estrutura do hospital, com um novo prédio de 10 pavimentos, heliponto, 10 leitos adicionais de UTI e 122 novos leitos de internação.

O projeto inclui ainda quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, unidade de Hemodinâmica, nova Central de Materiais Esterilizados, áreas de apoio ampliadas e uma recepção geral renovada.

*Com informações da assessoria do Hospital Santo Antônio

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