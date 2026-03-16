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Advogados: Correspondente Dinâmico otimiza horas de trabalho

Solução gratuita desenvolvida pelo Correspondente Dinâmico automatiza a jornada de contratação de correspondente jurídicos. Objetivo é facilitar a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 11h49
Advogados: Correspondente Dinâmico otimiza horas de trabalho
Grupo Adali

No Direito, os correspondentes jurídicos funcionam como "representantes locais" para tarefas específicas em outras cidades e estados. São, geralmente, advogados, bacharéis ou estagiários que prestam serviços pontuais para escritórios. De modo a facilitar a busca por esses profissionais, o Grupo Adali desenvolveu o Correspondente Dinâmico, uma solução gratuita para contratantes que usa inteligência artificial (IA).

A plataforma automatiza toda a jornada de contratação. O contratante insere uma demanda, e a IA do sistema notifica os correspondentes próximos à localidade pelo aplicativo. De acordo com Priscila Pinheiro, advogada e CEO da empresa, a ideia surgiu a partir de uma "dor" identificada na rotina dos escritórios. Ela relata que muitos ainda procuravam correspondentes jurídicos de maneira manual, por diretórios, telefone, e-mail ou grupos informais.

"Isso gerava ineficiência, retrabalho e dificuldade de controle. Percebeu-se que os escritórios precisavam de uma forma mais ágil, centralizada e segura de contratar profissionais em todo o país, especialmente para demandas operacionais como audiências, protocolos e diligências"

diz Pinheiro.

Na solução do Correspondente Dinâmico, os interessados nas demandas respondem em tempo real com propostas. Além disso, o contratante pode favoritar correspondentes de confiança para agilizar novas contratações.

"O gerenciamento das demandas também é centralizado em um painel, com status da contratação de cada demanda. Nas capitais, o nosso tempo de resposta é de menos de cinco minutos"

revela a advogada.

Pinheiro explica que o principal motivo que leva os escritórios a fazer uso do Correspondente Dinâmico é a necessidade de reduzir tarefas manuais e retrabalho. Ela lembra que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem mais de 1,3 milhão de advogados inscritos, segundo um levantamento com dados de 2023. Isso faz do Brasil o país com o maior número de advogados proporcionalmente, com aproximadamente um advogado para cada 164 habitantes, destaca a OAB.

"Em meio a um setor com tantos profissionais e tantas demandas, a solução pode eliminar etapas repetitivas como envio de e-mails, validação de disponibilidade e controle manual das demandas. Isso pode reduzir o retrabalho, erros de comunicação e o tempo despendido pelas equipes internas em atividades que podem ser automatizadas"

pontua Pinheiro.

Gian Nunes, cofundador do Correspondente Dinâmico e especialista em tecnologia, afirma que, mesmo sendo uma solução gratuita para contratantes, há uma preocupação com eficiência e escalabilidade. De acordo com ele, a plataforma foi pensada para ser escalável desde o início.

"Um pequeno escritório pode utilizar gratuitamente todas as funções essenciais, enquanto departamentos jurídicos maiores podem operar em escala com centenas de demandas mensais, integrando a ferramenta ao seu fluxo interno por meio da API do Correspondente Dinâmico. O sistema se adapta à complexidade da operação, sem exigir contratação de planos pagos — a monetização vem de outro modelo, voltado aos correspondentes que desejam maior destaque e funcionalidades exclusivas"

detalha Nunes.

O especialista diz que soluções tecnológicas permitem que escritórios tenham mais competitividade, sem precisar aumentar sua estrutura. Com isso, podem promover uma rotina mais leve, estratégica e sustentável.

"Ao oferecer a solução gratuitamente para contratantes, há potencial de aumentar a quantidade de demandas e estimular o uso da nossa tecnologia. Estrategicamente, isso pode gerar mais trabalhos dentro da plataforma e fortalecer a comunidade de correspondentes, criando uma rede de valor que pode beneficiar todos os envolvidos: contratantes e correspondentes"

finaliza Nunes.

Para saber mais, basta acessar o site do Correspondente Dinâmico: https://correspondentedinamico.com.br/

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