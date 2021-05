Comissão aprova projeto que exige divulgação de lista de animais sob risco de extinção

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira (26), o Projeto de Lei 3887/19, que torna obrigatória a divulgação da lista de animais silvestres ameaçados de extinção.

O relator, deputado Fred Costa (Patriota-MG), recomendou a aprovação, com ajuste no texto original do deputado Célio Studart (PV-CE). “Apresentei emenda com o intuito de que a publicação das informações se dê em conformidade com os órgãos oficiais de proteção ambiental”, explicou o relator.

Para Fred Costa, a publicação de listas de espécies ameaçadas contribui para a conservação. “A ideia é fomentar ainda mais a defesa de espécies em extinção, atentando, sobretudo, para a fauna de cada região”, ressaltou Célio Studart.

Tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei