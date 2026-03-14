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Hospital Unimed Noroeste/RS passa a oferecer cirurgia refrativa com tecnologia alemã de alta precisão

Equipamento Laser Schwind Amaris permitirá corrigir problemas de visão como miopia, astigmatismo e hipermetropia, ampliando a qualidade dos procedimentos oftalmológicos na região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Núcleo de Marketing e Comunicação
14/03/2026 às 10h30
Hospital Unimed Noroeste/RS passa a oferecer cirurgia refrativa com tecnologia alemã de alta precisão
(Foto: ASCOM Unimed)

O Hospital Unimed Noroeste/RS passou a contar com uma nova tecnologia voltada à realização de cirurgias refrativas, procedimento indicado para pacientes que desejam reduzir ou eliminar o uso de óculos de grau ou lentes de contato. A novidade é o Laser Schwind Amaris, equipamento de origem alemã de alta precisão, trazido pelo médico oftalmologista Gustavo Michel.

Utilizado em intervenções na córnea, o aparelho possibilita a correção de diferentes problemas de visão, entre eles miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, conhecida como vista cansada. A tecnologia promete oferecer maior qualidade visual e mais conforto aos pacientes submetidos ao procedimento.

Desenvolvido pela empresa alemã Schwind eye-tech-solutions, o equipamento possui recursos avançados, como alta velocidade de disparo do laser e sistemas inteligentes de rastreamento ocular, capazes de acompanhar os movimentos do olho em tempo real durante a cirurgia. Outro diferencial é a forma como os disparos são distribuídos, evitando o aquecimento da córnea ao longo do procedimento.

De acordo com o oftalmologista Gustavo Michel, o funcionamento da tecnologia se baseia em feixes de luz monocromáticos extremamente precisos, responsáveis por remodelar a curvatura da córnea. Com essa correção, a luz volta a ser focalizada corretamente na retina, melhorando a qualidade da visão. O especialista destaca ainda que a plataforma permite diferentes técnicas cirúrgicas modernas e possibilita um planejamento personalizado, adaptado às características de cada paciente.

Para o diretor-executivo da Unimed Noroeste/RS, médico Fernando Vargas Bueno, a nova tecnologia amplia a capacidade assistencial do hospital. Segundo ele, a incorporação de equipamentos inovadores reforça o compromisso da instituição em acompanhar os avanços da medicina e qualificar ainda mais os serviços prestados aos pacientes.

A expectativa é de que a agenda para a realização das cirurgias refrativas esteja disponível a partir do mês de abril.

 
 
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