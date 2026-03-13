Governo do Estado habilita novo centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe em Capão do Leão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, habilitounesta sexta-feira (13/3) um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS), do Programa TEAcolhe, no município de Capão do Leão, ampliando a rede de cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na região Sul do Estado. Com a nova habilitação, o Rio Grande do Sul passa a contar com 81 unidades do TEAcolhe.

Para a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a habilitação reforça o compromisso com o cuidado às pessoas com TEA. “O município, junto com o secretário municipal, demonstra que tem, sim, prioridades. E uma delas é realizar este importante trabalho do CAS TEAcolhe, voltado ao atendimento de famílias, crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista”, afirmou Arita.

Com a habilitação, o serviço passa a integrar a rede estadual do programa, uma política públic\za voltada à avaliação, ao atendimento especializado e ao acompanhamento de pessoas com autismo ao longo de todo o ciclo de vida. A iniciativa também oferece suporte às famílias e às redes municipais de saúde, educação e assistência social.

Atendimento multiprofissional

O novo CAS será referência para municípios da região e contará com equipe multiprofissional capacitada para realizar atendimentos terapêuticos e avaliações clínicas, contribuindo para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e às intervenções necessárias para o desenvolvimento das pessoas com TEA. Os atendimentos são regulados pelo sistema estadual de gerenciamento de consultas, garantindo organização e equidade no acesso aos serviços.

“A iniciativa busca tornar o atendimento mais humano, organizado e eficiente para pessoas com TEA, fortalecendo a rede de atendimento, ampliando o suporte especializado e o acesso ao diagnóstico, além de promover inclusão e mais qualidade de vida para a comunidade”, afirmou o secretário de Saúde de Capão do Leão, Helvécio Machado.

Sonho alcançado

A habilitação representa mais um avanço na política estadual de atenção ao autismo, aproximando os serviços especializados das famílias da região Sul e fortalecendo a rede de cuidados. A iniciativa também contribui para reduzir deslocamentos de pacientes para outras cidades e ampliar a oferta de atendimentos especializados na região.

“É uma caminhada que já fazemos há quase um ano. Nesse período, sempre havia a dúvida: vamos ou não conseguir? Será que receberíamos essa habilitação? Diante de todas as implicações e exigências, muitas vezes pensamos se não estaríamos sonhando alto demais”, revelou a coordenadora do Centro de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente, Mariglei Adiles. “Mas tivemos um aprendizado importante: ninguém faz nada sozinho. Para tornar esse sonho realidade, foi necessário o apoio de muitas pessoas e de diferentes atores que se somaram a essa luta. É fundamental reconhecer todos que fizeram parte desse processo”, concluiu.