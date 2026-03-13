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Governo do Estado habilita novo centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe em Capão do Leão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, habilitounesta sexta-feira (13/3) um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS), do Programa T...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/03/2026 às 21h07
Governo do Estado habilita novo centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe em Capão do Leão
Assinatura para habilitação do TEAcolhe em Capão do Leão ocorreu nesta sexta-feira -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, habilitounesta sexta-feira (13/3) um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS), do Programa TEAcolhe, no município de Capão do Leão, ampliando a rede de cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na região Sul do Estado. Com a nova habilitação, o Rio Grande do Sul passa a contar com 81 unidades do TEAcolhe.

Para a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a habilitação reforça o compromisso com o cuidado às pessoas com TEA. “O município, junto com o secretário municipal, demonstra que tem, sim, prioridades. E uma delas é realizar este importante trabalho do CAS TEAcolhe, voltado ao atendimento de famílias, crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista”, afirmou Arita.

Com a habilitação, o serviço passa a integrar a rede estadual do programa, uma política públic\za voltada à avaliação, ao atendimento especializado e ao acompanhamento de pessoas com autismo ao longo de todo o ciclo de vida. A iniciativa também oferece suporte às famílias e às redes municipais de saúde, educação e assistência social.

Atendimento multiprofissional

O novo CAS será referência para municípios da região e contará com equipe multiprofissional capacitada para realizar atendimentos terapêuticos e avaliações clínicas, contribuindo para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e às intervenções necessárias para o desenvolvimento das pessoas com TEA. Os atendimentos são regulados pelo sistema estadual de gerenciamento de consultas, garantindo organização e equidade no acesso aos serviços.

“A iniciativa busca tornar o atendimento mais humano, organizado e eficiente para pessoas com TEA, fortalecendo a rede de atendimento, ampliando o suporte especializado e o acesso ao diagnóstico, além de promover inclusão e mais qualidade de vida para a comunidade”, afirmou o secretário de Saúde de Capão do Leão, Helvécio Machado.

Sonho alcançado

A habilitação representa mais um avanço na política estadual de atenção ao autismo, aproximando os serviços especializados das famílias da região Sul e fortalecendo a rede de cuidados. A iniciativa também contribui para reduzir deslocamentos de pacientes para outras cidades e ampliar a oferta de atendimentos especializados na região.

“É uma caminhada que já fazemos há quase um ano. Nesse período, sempre havia a dúvida: vamos ou não conseguir? Será que receberíamos essa habilitação? Diante de todas as implicações e exigências, muitas vezes pensamos se não estaríamos sonhando alto demais”, revelou a coordenadora do Centro de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente, Mariglei Adiles. “Mas tivemos um aprendizado importante: ninguém faz nada sozinho. Para tornar esse sonho realidade, foi necessário o apoio de muitas pessoas e de diferentes atores que se somaram a essa luta. É fundamental reconhecer todos que fizeram parte desse processo”, concluiu.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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