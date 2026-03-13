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Governador vistoria obras da nova Torre do Hospital Santo Antônio em Blumenau

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello vistoriou, nesta sexta-feira, 13, em Blumenau, as obras da nova torre do Hospital Sa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/03/2026 às 16h59
Governador vistoria obras da nova Torre do Hospital Santo Antônio em Blumenau
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello vistoriou, nesta sexta-feira, 13, em Blumenau, as obras da nova torre do Hospital Santo Antônio que avançam com recursos do Governo do Estado. A obra ampliará a estrutura e os serviços oferecidos à população e faz parte de um dos maiores investimentos em infraestrutura da história do hospital, no total de R$ 98 milhões, sendo R$ 93,9 milhões provenientes do Governo do Estado de Santa Catarina.

“Eu tive todas as explicações do andamento da obra, de cada etapa e do trabalho que eles estão fazendo, que orgulha a saúde de Santa Catarina e o povo de Blumenau. Estou muito contente com o que vi aqui. O nosso espírito de sermos empreendedores, de fazer direito, de fazer bem feito, de não se entregar, isso a gente vê resumido aqui. É por isso que eu tenho muito prazer em poder ajudá-los, e de ser o governador que mais deu recursos na história do hospital”, afirmou Jorginho Mello.

A ampliação irá acrescentar mais de 11 mil m² à estrutura do hospital, com um novo espaço de 10 pavimentos, heliponto, 10 leitos adicionais de UTI e 122 novos leitos de internação.
O projeto prevê ainda quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, unidade de Hemodinâmica, nova Central de Materiais Esterilizados, áreas de apoio e abastecimento ampliadas e uma recepção geral renovada.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atualmente, a obra encontra-se na fase de perfuração das estacas, etapa que integra o processo de fundação e é fundamental para assegurar a sustentação e a estabilidade da futura edificação. Na sequência do cronograma, será realizada a escavação do terreno, com a retirada do solo para preparação da área. Em seguida, terá início a execução dos blocos de fundação e, posteriormente, a construção da superestrutura do edifício, dando continuidade ao avanço das etapas estruturais do empreendimento.

*Com informações da assessoria do Hospital Santo Antônio

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