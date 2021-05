Comissão vai conhecer experiência de clubes paralímpicos; acompanhe

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (28) para conhecer o trabalho realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBPC). O encontro atende requerimento do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).

Foram convidados para a audiência o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, João Batista Carvalho e Silva; o secretário nacional do Paradesporto da Secretaria Especial do Esporte, José Agtônio Guedes; e o chefe de gabinete da Secretaria Especial do Esporte, Diego Tonietti.

A reunião será no plenário 2, às 10 horas, e poderá ser acompanhada de forma interativa.