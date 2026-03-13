Epagri vence 1º Concurso Nacional de Inventos com unidade portátil para produção de biofertilizante

Foto: Divulgação/Epagri

Desenvolver um biofertilizante de fácil utilização pelos produtores foi uma das estratégias adotadas pelo Projeto Hortaliças, da Estação Experimental de Itajaí (EEI), para criar um sistema de produção orgânico realmente sustentável. A Unidade Portátil de Produção de Biofertilização Aeróbico – Modelo Epagri (UPPB) foi lançada em 2022, após 10 anos de pesquisa, e acabou de ser reconhecida no 1º Concurso Nacional de Inventos, com o 1º lugar na categoria de pesquisadores. A premiação acontece entre os dias 16 e 18 de março, na Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, em Campinas/SP.

O biofertilizante produzido pela UPPB é resultado de um processo de fermentação microbiana aeróbia de materiais orgânicos, resultando em uma matriz líquida, que promove o crescimento das plantas e as protege contra pragas e doenças. Para que a unidade portátil fosse acessível, o engenheiro-agrônomo e fitopatologista Alexandre Visconti buscou por ingredientes comuns nas propriedades rurais, como esterco, farelos e polvilho, e a farinha de peixe, que possui quitina em sua composição.

“De nada adianta falar de biofertilizante aeróbico se o produtor não conseguir fazer de forma correta e com a qualidade desejada, em sua propriedade. Surgiu então UPPB, feita com uma bombona de 200 litros, uma bomba de máquina de lavar roupas, tubos e conexões de PVC, encontrados em lojas de ferragens e/ou material de construção, barata e de fácil construção. Agora estamos aperfeiçoando a receita para ser usada em outras regiões onde a farinha de peixe não está tão disponível”, explica Alexandre.

O pesquisador conta que, desde 2022, já ministrou mais de 50 cursos para técnicos, extensionistas e produtores rurais por todo o Estado apresentando a tecnologia e ensinando como utilizá-la. A maratona de capacitações surtiu efeito em pouco tempo. A cartilha é a publicação mais baixada no site da Epagri (2.476 downloads), e a unidade já é utilizada em cerca de 250 propriedades rurais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília e Acre.

O 1º Concurso Nacional de Inventos de Máquinas, Equipamentos e Implementos Adaptados à Agricultura Familiar e aos Povos e Comunidades Tradicionais é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) em parceria com a Embrapa. Das 242 invenções inscritas, 66 são na categoria de pesquisadores. Na categoria de agricultor familiar, o vencedor foi Adair Rodrigues de Azevedo com a carpideira três enxadinhas para cobertura opcionais, e na categoria empreendedor, Breno Felipe Gonçalves, com IrrigaPlay – sistema inteligente de monitoramento e automação agrícola para agricultura familiar.

Por: Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

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