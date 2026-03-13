Governo do Estado recebe sete unidades móveis de saúde da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

O Sistema Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) realizou, nesta sexta-feira (13/3), a doação de sete unidades móveis de saúde (UMO) ao governo do Estado. O evento ocorreu no Pavilhão de Exposições do Sistema Fiergs, em Porto Alegre, e contou com a presença da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, e do presidente da entidade, Claudio Bier.

A cerimônia marcou o encerramento do projeto de apoio às populações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, desenvolvido pela entidade por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), com apoio do Conselho Nacional do Sesi. Desde maio de 2024, o projeto mobilizou R$ 65 milhões e realizou mais de 418 mil atendimentos em saúde.

Unidades são projetadas para levar infraestrutura de atendimento a regiões com lacunas assistenciais -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

“As parcerias entre instituições, como a do governo do Estado com a Fiergs, por meio do Sesi, são muito significativas, pois representam a união de forças durante a calamidade para cuidar das pessoas, promover a saúde e salvar vidas. Por isso, fica aqui o reconhecimento e o aplauso à atuação das instituições parceiras no Rio Grande do Sul”, declarou Arita.

Da resposta emergencial à infraestrutura permanente

Destinadas à SES, as UMOs são projetadas para levar infraestrutura de atendimento a regiões com lacunas assistenciais e também atuar em situações de emergência climática. Os veículos contam com consultórios, área de triagem e espaço para procedimentos, além de equipamentos de diagnóstico e instrumental completo.

Veículos contam com consultórios, área de triagem, espaço para procedimentos e equipamentos de diagnóstico -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

“Essa doação representa a transformação de uma resposta emergencial em um legado permanente para a sociedade gaúcha. Diante da tragédia de 2024, o Sistema Fiergs se mobilizou rapidamente para apoiar as empresas e as comunidades atingidas. Lançamos o projeto e, desde o início, tivemos o compromisso de transformar essa resposta em soluções duradouras, capazes de fortalecer o sistema de proteção social do nosso Estado”, destacou Bier.

A doação das unidades móveis amplia a capacidade de atendimento a comunidades vulneráveis e a resposta a eventos meteorológicos extremos.