Domingo, 15 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital Infantil Joana de Gusmão completa 47 anos com série de obras e investimentos

Foto: Jonatã Rocha/Secom GovSCO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) celebra 47 anos nesta sexta-feira, 13, com uma trajetória marcada por um p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/03/2026 às 12h23
Hospital Infantil Joana de Gusmão completa 47 anos com série de obras e investimentos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Jonatã Rocha/Secom GovSC

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) celebra 47 anos nesta sexta-feira, 13, com uma trajetória marcada por um processo de modernização contínuo. Referência no atendimento pediátrico em Santa Catarina, a instituição localizada em Florianópolis ocupa cerca de 30 mil metros quadrados, conta com 216 leitos e aproximadamente 1.322 profissionais dedicados ao cuidado de crianças e adolescentes. A programação comemorativa incluiu distribuição de bolo para acompanhantes e colaboradores e uma benção concedida pelo Padre Chang.

Desde 2023, o HIJG passou por uma série de melhorias estruturais e assistenciais promovidas pelo Governo do Estado para qualificar ainda mais o serviço prestado. Entre as entregas estão a reabertura da Ala de Psiquiatria, fechada por nove anos; a reinauguração da Unidade A e a implantação da Sala Vermelha na Emergência, setor que recebeu uma nova sala de espera e passou por uma revitalização total.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

As ações também incluíram a inauguração da Unidade E, a revitalização das Unidades B e C; a reforma da enfermaria da Unidade D e do Ambulatório Geral C. Além disso, a instituição pôs em funcionamento a nova Central de Ar Comprimido e Vácuo Clínico; executou reformas no Lactário, na UTI Pediátrica 2 e no Espaço da Família, além de passar a ofertar hemodiálise pediátrica.

“Reconhecemos que cada conquista e cada melhoria só foram possíveis graças ao compromisso e à dedicação dos nossos profissionais. São eles que, todos os dias, transformam conhecimento em cuidado, técnica em acolhimento e fazem deste hospital um lugar de esperança para tantas crianças e famílias. Mais do que uma instituição, este hospital é a soma do trabalho, da dedicação e do coração de cada pessoa que faz parte dessa história”, destacou a diretora do HIJG, Maristela Biazon.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atualmente, diversas intervenções seguem em andamento, como a pintura da fachada e do corredor de acesso à Emergência, substituição da manta vinílica dos corredores centrais, reforma do piso e pintura da recepção, modernização do Banco de Sangue e a instalação de um letreiro luminoso com o logotipo do Hospital Infantil e da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em seguida, estão previstos trabalhos na Unidade de Queimados, no Isolamento e no Banco de Leite, a troca de piso e pintura do corredor do almoxarifado, bem como a reforma do abrigo de resíduos.

Referência em áreas como neurocirurgia, neurologia, ortopedia, cirurgia geral e oncologia, o Hospital Infantil Joana de Gusmão conta com uma equipe de profissionais especializados que oferecem atendimento de alto padrão e atenção integral às crianças. A instituição possui especialidades como Cardiologia, Infectologia, Nefrologia, Oncohematologia, Queimadura, Pediatria Geral, Psiquiatria e Terapia Intensiva. Nesta gestão, o governo catarinense destinou cerca de R$ 9 milhões para melhorias estruturais e aquisição de equipamentos, reforçando o compromisso com a ampliação da capacidade assistencial e da qualidade do serviço público de saúde em todo o estado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram: @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 15 horas

Ministério abre 310 vagas de especialização em enfermagem neonatal

Inscrições vão de 16 de março a 6 de abril em plataforma online

 (Foto: ASCOM Unimed)
Saúde Há 18 horas

Hospital Unimed Noroeste/RS passa a oferecer cirurgia refrativa com tecnologia alemã de alta precisão

Equipamento Laser Schwind Amaris permitirá corrigir problemas de visão como miopia, astigmatismo e hipermetropia, ampliando a qualidade dos procedimentos oftalmológicos na região

 Assinatura para habilitação do TEAcolhe em Capão do Leão ocorreu nesta sexta-feira -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Governo do Estado habilita novo centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe em Capão do Leão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, habilitounesta sexta-feira (13/3) um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS), do Programa T...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Ministério da Saúde aumenta em 15% os repasses para hemodiálises

Reajuste é uma das iniciativas do programa Agora Tem Especialistas

 (Foto: Reprodução Oeste Mania)
Saúde Há 1 dia

SUS vai usar tecnologia brasileira que analisa pele do pé de bebês para avaliar prematuridade

Equipamento é usado para avaliar prematuridade

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.78 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h35 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Segunda
37° 18°
Terça
36° 19°
Quarta
36° 22°
Quinta
37° 19°
Sexta
35° 20°
Últimas notícias
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ
Esportes Há 11 horas

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,577,57 +0,10%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias