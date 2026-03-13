Hospital Infantil Joana de Gusmão completa 47 anos com série de obras e investimentos

Foto: Jonatã Rocha/Secom GovSC

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) celebra 47 anos nesta sexta-feira, 13, com uma trajetória marcada por um processo de modernização contínuo. Referência no atendimento pediátrico em Santa Catarina, a instituição localizada em Florianópolis ocupa cerca de 30 mil metros quadrados, conta com 216 leitos e aproximadamente 1.322 profissionais dedicados ao cuidado de crianças e adolescentes. A programação comemorativa incluiu distribuição de bolo para acompanhantes e colaboradores e uma benção concedida pelo Padre Chang.

Desde 2023, o HIJG passou por uma série de melhorias estruturais e assistenciais promovidas pelo Governo do Estado para qualificar ainda mais o serviço prestado. Entre as entregas estão a reabertura da Ala de Psiquiatria, fechada por nove anos; a reinauguração da Unidade A e a implantação da Sala Vermelha na Emergência, setor que recebeu uma nova sala de espera e passou por uma revitalização total.

Foto: Reprodução/Secom SC

As ações também incluíram a inauguração da Unidade E, a revitalização das Unidades B e C; a reforma da enfermaria da Unidade D e do Ambulatório Geral C. Além disso, a instituição pôs em funcionamento a nova Central de Ar Comprimido e Vácuo Clínico; executou reformas no Lactário, na UTI Pediátrica 2 e no Espaço da Família, além de passar a ofertar hemodiálise pediátrica.

“Reconhecemos que cada conquista e cada melhoria só foram possíveis graças ao compromisso e à dedicação dos nossos profissionais. São eles que, todos os dias, transformam conhecimento em cuidado, técnica em acolhimento e fazem deste hospital um lugar de esperança para tantas crianças e famílias. Mais do que uma instituição, este hospital é a soma do trabalho, da dedicação e do coração de cada pessoa que faz parte dessa história”, destacou a diretora do HIJG, Maristela Biazon.

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Atualmente, diversas intervenções seguem em andamento, como a pintura da fachada e do corredor de acesso à Emergência, substituição da manta vinílica dos corredores centrais, reforma do piso e pintura da recepção, modernização do Banco de Sangue e a instalação de um letreiro luminoso com o logotipo do Hospital Infantil e da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em seguida, estão previstos trabalhos na Unidade de Queimados, no Isolamento e no Banco de Leite, a troca de piso e pintura do corredor do almoxarifado, bem como a reforma do abrigo de resíduos.

Referência em áreas como neurocirurgia, neurologia, ortopedia, cirurgia geral e oncologia, o Hospital Infantil Joana de Gusmão conta com uma equipe de profissionais especializados que oferecem atendimento de alto padrão e atenção integral às crianças. A instituição possui especialidades como Cardiologia, Infectologia, Nefrologia, Oncohematologia, Queimadura, Pediatria Geral, Psiquiatria e Terapia Intensiva. Nesta gestão, o governo catarinense destinou cerca de R$ 9 milhões para melhorias estruturais e aquisição de equipamentos, reforçando o compromisso com a ampliação da capacidade assistencial e da qualidade do serviço público de saúde em todo o estado.

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Victória Lopes

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