Secretaria da Mulher promove encontro internacional nesta sexta-feira

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove nesta sexta-feira (28), a partir das 14 horas, o Encontro Internacional Parlamentar, que tem por objetivo promover o intercâmbio e a troca de experiências com parlamentares de diversos países sobre o sistema eleitoral, cotas femininas e a participação das mulheres no Parlamento.

No Brasil, as mulheres constituem apenas 15% dos representantes na Câmara dos Deputados. No debate da reforma política, PEC 125/11, a bancada feminina defende maior participação de mulheres nos espaços de poder e decisão.

O encontro, que terá tradução simultânea, ocorrerá de modo virtual, com transmissão interativa pelo e-democracia.

Programação

14 horas – Abertura

Coordenadora da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados, deputada Celina Leão (PP-DF);

Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, Deputada Tereza Nelma (PSDB-AL);

Representante da ONU Mulheres no Brasil, Anastasia Divinskaya.

14h15 – Mesa Redonda: "Experiências sobre o sistema eleitoral e de cotas femininas nos Parlamentos"

Deputada Cristina Britez, representante da Argentina (Confirmada)

Deputada Estefanía Morales e Senadora Andrea Barrientos, representantes da Bolívia (confirmadas)

Deputada Claudia Mix, representante do Chile (confirmada)

Deputada Adriana Magali Matiz Vargas, representante da Colômbia

Deputada Nielsen Pérez, representante da Costa Rica (confirmada)

Senadora Martha Lucía Mícher, representante do México

Deputada Bettiana Diaz Rey, representante do Uruguai (confirmada)

Pesquisadora sueca Drude Dahlerup, especialista em cotas femininas (confirmada)

16h30 às 17h30 – Debates

17h30 – Encerramento