Comissão de Agricultura cria colegiado para acompanhar cadeia produtiva do leite

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que, em 2019, foram produzidos 34,8 bilhões de litros de leite no País - (Foto: Cláudio Fachel/Palácio Piratini)

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados instala nesta sexta-feira (28) a Subcomissão Permanente da Produção de Leite.

A instalação está marcada para as 10 horas, no plenário 6, em seguida serão eleitos os dirigentes do colegiado.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, cada comissão pode ter até três subcomissões permanentes e três especiais.