Hospital em Campinas restringe atendimento para conter superbactéria

Foram identificados sete pacientes internados com a bactéria KPC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 21h27

O Hospital Municipal de Campinas (SP) Mário Gatti identificou sete pacientes internados na UTI Adulto com a bactéria multirresistente KPC e decidiu, como medida de segurança, restringir o atendimento temporariamente . Desde terça-feira (10), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não está recebendo novos pacientes.

“Os sete pacientes com a bactéria serão mantidos isolados em um salão da UTI do hospital, com equipe exclusiva para eles, e outros três que estavam na ala serão transferidos para leitos de mesma complexidade da rede. Também haverá reforço das medidas de limpeza e desinfecção”, disse a Rede Municipal Mário Gatti, em nota.

Os novos pacientes que necessitarem de UTI serão transferidos para leitos no Hospital Ouro Verde ou para vagas em outras unidades por meio da central de regulação da cidade.

De acordo com a rede municipal, a central e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estão orientados a não enviar pacientes com necessidade de UTI para o hospital Mário Gatti.

“A situação está sendo acompanhada continuamente pelas equipes técnicas, e as medidas serão mantidas até a completa estabilização do cenário assistencial”, acrescentou a nota.

