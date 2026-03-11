Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AI/R alcança nível Gold no programa de parceiros da Databricks

Reconhecimento reforça a liderança da companhia em soluções de dados e inteligência artificial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/03/2026 às 18h24

SÃO PAULO, Brasil, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia sua ascensão ao nível Gold de parceria com a Databricks, reconhecimento que posiciona a empresa entre um grupo seleto de parceiros por sua integração estratégica, alinhamento de plataforma e histórico comprovado de sucesso global com clientes.

O nível Gold é um dos mais altos no programa de parceiros da Databricks, baseado em três pilares: crescimento, sucesso do cliente e inovação. A AI/R tem demonstrado excelência em todas essas áreas, impulsionando novos casos de uso, expandindo clientes conjuntos e entregando soluções que aceleram iniciativas de engenharia de dados, ciência de dados colaborativa, machine learning e analytics.

"Esse marco reflete a visão da AI/R de liderar a transformação digital por meio da inovação em dados e inteligência artificial e fortalece nossa capacidade de entregar soluções de classe mundial que ajudam nossos clientes a desbloquear todo o potencial dos dados e acelerar o crescimento", afirma Alexis Rockenbach, CEO Global da AI/R.

"Nossa expertise em Lakehouse, IA e analytics nos posiciona como líderes na modernização de dados, transformando silos legados em soluções que aceleram a tomada de decisão em tempo real. Com inovações em IA, como agentes autônomos e IA generativa integrada ao Databricks Lakehouse, impulsionamos a transformação digital dos clientes, monetizando dados por meio de insights preditivos, personalização em escala e automação de processos, gerando ROI mensurável, como redução de custos", completa Rockenbach.

Por meio de certificações técnicas, alta satisfação dos clientes e projetos inovadores, a AI/R tem se consolidado como parceira estratégica para organizações que desejam aproveitar todo o potencial da plataforma Databricks, reforçando seu compromisso de capacitar empresas com tecnologias de ponta em dados e inteligência artificial em todo o mundo.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Software Engineering e Agentic AI Business Transformation. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Milena Buarque Lopes Bandeira
[email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9670373)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
XCELiS/Brado Logística
Tecnologia Há 1 hora

XCELiS eleva logística da Brado com Torre de Controle

Estratégia de monitoramento inteligente de dados eleva o On Time Delivery (OTD) da operadora multimodal para o patamar histórico de 99%.

 Imagem gerada por IA / DALL·E (OpenAI)
Tecnologia Há 3 horas

Dados se tornam o novo DNA da inteligência corporativa

Segundo o especialista em IA Breno Lobato, fundador do Grupo BLVR e da AYA, as informações deixaram de ser meros ativos intangíveis para se tornare...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Empresas familiares estão priorizando a profissionalização

Adoção de práticas de governança, definição de papéis e implementação de processos estruturados tornam-se passos necessários para garantir continui...
Tecnologia Há 5 horas

América do Sul tem maior avanço de ciberataques em 2025

Conclusões são do relatório Compromise Report 2026, elaborado pela empresa de cibersegurança Lumu.

 MIDJOURNEY
Tecnologia Há 6 horas

Inteligência de negócios e IA impulsionam empresas nos EUA

Adoção de ferramentas analíticas cresce em setores como varejo, saúde e finanças, enquanto mercado global de BI projeta US$ 72 bilhões até 2034.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
68% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

Sessão especial vai celebrar o aniversário de Brasília
Senado Federal Há 11 minutos

Senado confirma adesão do Brasil a acordo para remoção de destroços no mar
Senado Federal Há 11 minutos

Adiado depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Senado Federal Há 11 minutos

Estatuto dos Direitos do Paciente vai a sanção
Justiça Há 11 minutos

Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,16%
Euro
R$ 5,96 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,275,82 +0,62%
Ibovespa
183,969,34 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias