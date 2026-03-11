Quarta, 11 de Março de 2026
Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos

Foto: Victória Lopes/Ascom SESO Governo de Santa Catarina iniciou as obras de ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governado...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/03/2026 às 16h43
Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos
O Governo de Santa Catarina iniciou as obras de ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis. Com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, a unidade ganhará 14 novos leitos, aumentando a capacidade de atendimento a casos graves.

O novo espaço, localizado no sexto andar, contará com infraestrutura completa, incluindo mobiliário moderno e equipamentos especializados. Atualmente, os serviços estão na fase inicial de demolição, etapa necessária para adequar sistemas de climatização, redes hidrossanitárias e gases medicinais.

O projeto elevará a capacidade do hospital de 20 para 34 leitos de UTI e inclui, além das obras estruturais, a aquisição de ventiladores pulmonares, camas elétricas, instalação de climatização central, readequação elétrica e acabamentos, como novos pisos, forros e pintura.

“Desde 2023, o Hospital Governador Celso Ramos passou a receber uma atenção especial. A expansão da UTI é fundamental para uma unidade de excelência, com profissionais de ponta em neurologia e trauma, que atende toda a Grande Florianópolis. Estamos recuperando as estruturas passo a passo, olhando para o futuro, mas também para as necessidades imediatas, porque a saúde tem pressa”, salientou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Os dados de 2025 reforçam a importância da intervenção promovida pelo Estado. Com os 20 leitos existentes, foram registradas cerca de 765 internações na UTI do HGCR no último ano, com média de permanência de nove dias. Os números evidenciam a relevância da nova estrutura para a assistência regional.

“Vamos contar com melhores condições para atender pacientes graves e de alto risco, em especial nas áreas de Neurologia, Neurocirurgia e Traumato-Ortopedia. Isso representa mais segurança no cuidado, atendimento mais qualificado e a capacidade de absorver uma parcela importante dos pacientes com maior complexidade na rede de atenção à saúde”, comentou o diretor do hospital, Michel Faraco.

A obra da UTI  do Hospital Governador Celso Ramos integra um conjunto de ações do Governo do Estado voltadas a ampliar o acesso aos serviços de saúde em Santa Catarina. No HGCR, já foram executadas diversas melhorias estruturais, assistenciais e tecnológicas, como a instalação de um novo abrigo externo de resíduos, a nova Central de Ar Comprimido e Vácuo e a reforma da área de Emergência. A instituição também entregou o novo Ambulatório de Ortopedia e reformou a Unidade do Rim e a Unidade de Cirurgia Geral, expandindo e qualificando o atendimento prestado.

