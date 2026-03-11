Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comunidade se mobiliza e garante novos equipamentos para hospital de Vista Gaúcha

Parceria entre moradores, entidades e poder público fortalece estrutura de atendimento na unidade de saúde

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Ascom Vista Gaúcha
11/03/2026 às 16h04
Comunidade se mobiliza e garante novos equipamentos para hospital de Vista Gaúcha
Foto: Frame Vídeo Rádio A Verdade

Uma mobilização que contou com a participação da comunidade e de parceiros locais resultou na aquisição de novos equipamentos para o Hospital Municipal de Vista Gaúcha, em Vista Gaúcha. O investimento total foi de aproximadamente R$ 13,4 mil, destinado à compra de aparelhos que irão reforçar a estrutura de atendimento da unidade.

Entre os itens adquiridos estão um monitor cardíaco, uma bomba de infusão, um oxímetro e um aparelho para aferição de pressão arterial. Os equipamentos passam a integrar a rotina do hospital, auxiliando os profissionais de saúde no acompanhamento e no cuidado com os pacientes.

A iniciativa foi possível graças ao envolvimento da comunidade e ao apoio de instituições parceiras, entre elas a Sicredi e a Cooper A1, além da contribuição da administração municipal.

O prefeito Claudemir José Locatelli destacou que a ação demonstra a força da união entre moradores, entidades e poder público em prol da saúde da população.

Segundo ele, mesmo sendo equipamentos considerados simples, os aparelhos representam um avanço importante para o hospital, contribuindo para melhorar o atendimento e oferecer mais segurança aos pacientes.

Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é qualificar ainda mais os serviços prestados pela unidade de saúde, ampliando o suporte aos profissionais e fortalecendo o atendimento à comunidade de Vista Gaúcha.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 32 minutos

Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos

Foto: Victória Lopes/Ascom SESO Governo de Santa Catarina iniciou as obras de ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governado...

 Arita Bergmann e Mario Ikeda assinaram instrução normativa em Porto Alegre -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Governo Leite lança programa integrado para atendimento de emergências em saúde mental

O governo gaúcho lançou, nesta quarta-feira (11/3), um novo programa de resposta integrada para o atendimento de emergências em saúde mental no Rio...

 © Tânia Rego/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Após enchentes, Ubá confirma primeira morte por leptospirose

Doença é comum após enchetes em razão da contaminação da água

 Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, recebeu recursos para ambulatórios na área de oftalmologia -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 6 horas

Com Programa Assistir, Governo Leite aumentou em 400% o número de ambulatórios do SUS que recebem incentivo financeiro

Em menos de cinco anos, o Programa Assistir, criado pelo governo do Estado e executado por meio da Secretaria da Saúde (SES), quintuplicou o número...

 Freepik
Saúde Há 6 horas

Prevenção cardíaca exige check-up a partir dos 40 anos

Médico cardiologista alerta para a importância do check-up cardiológico. A avaliação, recomendada a partir dos 40 anos, contribui para a identifica...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
0.54 km/h Vento
44% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 30 minutos

Kajuru critica ações internacionais de Trump e alerta para impactos globais
Justiça Há 30 minutos

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
Justiça Há 30 minutos

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Saúde Há 30 minutos

Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos
Combustíveis Há 31 minutos

Guerra no Oriente Médio: governo federal vai monitorar mercado de combustíveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,12%
Euro
R$ 5,97 -0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,687,05 +0,68%
Ibovespa
183,881,63 pts 0.18%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias