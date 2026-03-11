Comunidade se mobiliza e garante novos equipamentos para hospital de Vista Gaúcha

Uma mobilização que contou com a participação da comunidade e de parceiros locais resultou na aquisição de novos equipamentos para o Hospital Municipal de Vista Gaúcha, em Vista Gaúcha. O investimento total foi de aproximadamente R$ 13,4 mil, destinado à compra de aparelhos que irão reforçar a estrutura de atendimento da unidade.

Entre os itens adquiridos estão um monitor cardíaco, uma bomba de infusão, um oxímetro e um aparelho para aferição de pressão arterial. Os equipamentos passam a integrar a rotina do hospital, auxiliando os profissionais de saúde no acompanhamento e no cuidado com os pacientes.

A iniciativa foi possível graças ao envolvimento da comunidade e ao apoio de instituições parceiras, entre elas a Sicredi e a Cooper A1, além da contribuição da administração municipal.

O prefeito Claudemir José Locatelli destacou que a ação demonstra a força da união entre moradores, entidades e poder público em prol da saúde da população.

Segundo ele, mesmo sendo equipamentos considerados simples, os aparelhos representam um avanço importante para o hospital, contribuindo para melhorar o atendimento e oferecer mais segurança aos pacientes.

Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é qualificar ainda mais os serviços prestados pela unidade de saúde, ampliando o suporte aos profissionais e fortalecendo o atendimento à comunidade de Vista Gaúcha.

