Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Encontro reúne famílias de programa de turismo rural do Alto Vale premiado nacionalmente

O Programa Caminhos do Campo reúne 62 famílias de 11 municípios da região do Alto Vale de SC (Foto: Divulgação/Epagri)O Centro de Treinamento da Ep...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/03/2026 às 15h32
Encontro reúne famílias de programa de turismo rural do Alto Vale premiado nacionalmente
Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa Caminhos do Campo reúne 62 famílias de 11 municípios da região do Alto Vale de SC (Foto: Divulgação/Epagri)

O Centro de Treinamento da Epagri em Agronômica, no Alto Vale de Santa Catarina, recebe nesta sexta-feira, 13 de março, às 9h, as famílias que participam do Programa de Turismo no Espaço Rural Caminhos do Campo. É o primeiro encontro do grupo depois da conquista do segundo lugar no Prêmio Nacional de Turismo 2025, na categoria Governança e Gestão, entregue em dezembro pelo Ministério do Turismo, em Brasília.

“Vai ser o momento de estender a entrega do prêmio a cada família que faz parte do Caminhos do Campo e mostrar a elas a grandiosidade dessa conquista para que saibam que a jornada de cada propriedade valeu muito a pena e foi reconhecida nacionalmente”, afirma Fabiana Dickmann, idealizadora do circuito e assessora de turismo e cultura da Associação dos Municípios do Alto Vale (Amavi). 

O programa Caminhos do Campo foi criado em 2018 pela Amavi e conta com a assessoria da Epagri. O objetivo é promover atrações turísticas rurais como alternativa e complemento de renda, incentivando a permanência das famílias na propriedade. Segundo Fabiana, é uma ferramenta para o município fomentar emprego e renda a partir da oferta de atrações turísticas baseada em tradições, produtos e atrativos culturais e naturais da cidade.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa reúne 62 famílias de 11 municípios e tem uma longa lista de espera. “O turismo rural se tornou uma fonte de renda importante para muitos participantes e isso tem despertado o interesse de outras famílias”, conta Katiucia Visentainer, líder na Epagri do Projeto Regional Vale Agregar e responsável regional pelo Programa Gestão de Negócios e Mercado em Rio do Sul. Katiucia também coordena o Comitê de Integração da Instância de Governança Regional Caminhos do Alto Vale e do Turismo (Cintetur/Amavi). 

Profissionalização do turismo

O casal Jairo Boing e Luana Kaleski Boing, de Vitor Meirelles, estão entre os pioneiros no Caminhos do Campo. Eles aderiram ao programa em 2020 e, de lá para cá, o turismo rural ganhou cada vez mais espaço no Sítio Agroboing. Os principais atrativos são o restaurante e o colhe e pague de uvas. “Para nós, o Caminhos do Campo foi um divisor de águas. Meus pais já trabalhavam com turismo, mas a partir do programa eu e Luana assumimos e começamos a crescer muito. Hoje, o turismo é uma das principais rendas da propriedade”, conta Jairo. 

Para Luana, o programa trouxe oportunidades de profissionalização que o casal jamais imaginou. Ela cita a participação no projeto Experiências do Brasil Rural, realizado pelo Ministério do Turismo junto com a Universidade Federal Fluminense. “Tivemos muitas capacitações e profissionais praticamente acompanhando o nosso dia-a-dia e isso trouxe muito impacto positivo para nossos negócios. Hoje, temos grupos de turistas que vêm pelo quarto, quinto ano seguido e sempre que retornam trazem familiares e amigos”, conta a agricultora.  

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com o crescimento no número de visitantes, Jairo e Luana construíram um novo restaurante em 2023. O projeto incluiu várias sugestões dos turistas e orientações recebidas nas capacitações, como investimentos em acessibilidade e energia solar. A produção de uvas também foi incrementada. Hoje, há 16 variedades da fruta na propriedade. A tradicional produção de fumo da família Boing ainda ocupa espaço, mas os planos do casal é reduzir ano a ano para introduzir novas atrações turísticas.  

Valorização da propriedade

A meta do Cintetur/Amavi é fechar o ano de 2026 com mais seis municípios parceiros e aumentar para 150 o número de famílias participantes. Para participar, as prefeituras precisam aprovar uma lei instituindo o programa como uma política pública e abrir chamada pública para que as propriedades rurais interessadas façam sua inscrição e participem do processo de seleção, baseado em uma série de requisitos. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para a extensionista Katiucia, o impacto positivo do Caminhos do Campo vai muito além de gerar emprego e renda. “Percebemos que ao receber visitantes encantados com os atrativos oferecidos, o produtor rural passou a olhar a sua propriedade de forma diferente, reconhecendo e valorizando a beleza, o potencial e a qualidade de vida de sua terra. Muitos não enxergavam mais nada disso”, conta.

Outro ponto positivo é o envolvimento de toda a família no negócio. Segundo Katiucia, são atividades que valorizam muito o  trabalho da mulher.  Em geral, são elas que recebem os turistas e preparam a comida como pães, biscoitos, queijos e geleias. “As atividades também estimulam a permanência dos filhos no campo, que passam a ter a própria renda. Nós vimos  jovens retornando  para o campo, se sentindo valorizados e úteis”, relata a extensionista. 

Selo de sustentabilidade

Um grande mérito do Caminhos do Campo é o estímulo ao trabalho em rede. Antes do programa, já havia propriedades rurais oferecendo experiências turísticas de forma isolada. A diferença é a integração dos atrativos em um roteiro que amplie o interesse dos turistas em visitar a região. “Trabalhamos muito para que eles se enxerguem como um grupo e não atuem com rivalidade. A ideia é de associativismo”, explica Fabiana. 

Ao atuar de forma colaborativa, as famílias do Caminhos do Campo abrem espaço para a profissionalização do turismo. No ano passado, as propriedades foram capacitadas para se adequar a uma série de requisitos necessários para receberem a certificação ESG. A sigla, conhecida internacionalmente, abrange um conjunto de práticas ligadas à preservação do meio ambiente, à responsabilidade social e à ética e transparência da governança. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo Fabiana, todas as propriedades receberam a visita de uma empresa avaliadora. Ao final do processo, elas foram classificadas em bronze, prata e ouro e receberam o respectivo selo no fórum realizado no ano passado para ostentar em suas propriedades. “A certificação virou a chave para que todos buscassem, e continuem buscando, a melhoria nos processos”, avalia Fabiana. Uma nova avaliação será feita a cada dois anos. 

O Sítio Agroboing recebeu o selo Ouro de ESG. Para Jairo e Luana, a certificação contribuiu para aumentar a visibilidade e credibilidade do negócio, auxiliando no fechamento de parcerias. “É muito mais fácil chegar numa agência de turismo receptivo para grupos e oferecer um pacote quando você faz parte de um programa como o Caminhos do Campo e ostenta a conquista de um selo ouro em ESG”, explica Jairo.

Por: Cléia Schmitz, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Freepik
Agronegócio Há 50 minutos

Conflito no Oriente Médio pressiona custos do agronegócio, aponta estudo apresentado na Expodireto

Ainda de acordo com o estudo, o impacto do conflito sobre a inflação global influencia o nível das taxas de juros.

 Eduardo Leite busca solução estruturada para endividamento do setor agropecuário do RS -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Agricultura Há 1 hora

Leite pede ao presidente do Senado avanço na votação do projeto de lei que viabiliza renegociação das dívidas do agro gaúcho

O governador Eduardo Leite reuniu-se na manhã desta quarta-feira (11/3), em Brasília (DF), com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, par...

 Cooperação foi formalizada nesta terça-feira (10/3), na Casa do Badesul, durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque -Foto: Gabriel Vianini
Agricultura Há 3 horas

Badesul e CCGL firmam parceria para levar inovação ao agronegócio

O Badesul, vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), assinou um termo de cooperação técnica com a...

 Plano prevê investimentos na construção de reservatórios, ampliação de canais de irrigação, e incentivos a novas tecnologias -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Agricultura Há 4 horas

Eduardo Leite apresenta ao ministro da Agricultura plano para ampliar irrigação no RS com prorrogação da dívida com a União

O governador Eduardo Leite apresentou ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em Brasília, a estruturação de um plano que propõe a pr...

 Governador destacou que compartilhar proposta com o setor é fundamental para alinhar estratégia do Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Agricultura Há 21 horas

Governador Eduardo Leite apresenta plano de irrigação resiliente na Expodireto

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta terça-feira (10/3), na Expodireto, em Não-Me-Toque, o Plano Irrigação Resiliente no RS. A exposição tr...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
0.54 km/h Vento
44% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 30 minutos

Kajuru critica ações internacionais de Trump e alerta para impactos globais
Justiça Há 30 minutos

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
Justiça Há 30 minutos

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Saúde Há 30 minutos

Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos
Combustíveis Há 31 minutos

Guerra no Oriente Médio: governo federal vai monitorar mercado de combustíveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,12%
Euro
R$ 5,97 -0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,687,05 +0,68%
Ibovespa
183,881,63 pts 0.18%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias