Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

América do Sul tem maior avanço de ciberataques em 2025

Conclusões são do relatório Compromise Report 2026, elaborado pela empresa de cibersegurança Lumu.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/03/2026 às 15h18

A América do Sul foi a superfície de ataque que mais cresceu no mundo em 2025, principalmente por meio de fraudes financeiras e campanhas agressivas de ransomware. No Brasil, os cibercriminosos tiveram como alvo prioritário infraestruturas críticas e serviços governamentais — o mesmo foi registrado na Colômbia e Argentina. As conclusões fazem parte do Compromise Report 2026, que acaba de ser lançado pela Lumu, empresa de cibersegurança criadora do Continuous Compromise Assessment®.

De acordo com relatório, a rápida digitalização do setor bancário na região superou a adoção de medidas de segurança, criando um terreno fértil para fraudes financeiras. Os cinco principais setores afetados por roubo de informações na América do Sul foram, respectivamente, telecomunicações (22,1%), governo (17,5%), educação (15,3%), serviços financeiros (14,5%) e serviços profissionais (6,5%).

O relatório também detecta quatro tendências principais em cibersegurança relacionadas a anonimizadores, droppers e downloaders, roubo de informações e ransomware.

"Este ano, vimos uma mudança estratégica nos métodos de ataque, passando de malwares de alto perfil para técnicas mais furtivas. Não procuramos mais o inimigo no portão; temos que presumir que ele já está dentro. Os atacantes dominaram a arte de camuflar suas atividades em meio a ferramentas legítimas e ruído de rede, trocando a força bruta pela evasão comportamental e privilegiando anonimizadores, tunelamento de DNS e domínios gerados por IA", afirma Ricardo Villadiego, fundador e CEO da Lumu.

"Nosso relatório mais recente serve como um plano de batalha para líderes de segurança, detalhando a anatomia dessas novas ameaças invisíveis, de Keitaro a DeathRansom. Ele destaca a importância do monitoramento persistente, da integração perfeita de ferramentas e da inteligência de ameaças acionável", completa.

O levantamento revela também que os atacantes abandonaram as invasões "ruidosas" em favor de evasões "silenciosas e lentas", uma vez que dominaram táticas de ocultação e se escondem em ferramentas existentes, podendo usar VPNs, sistemas legítimos de distribuição de tráfego ou canais DNS criptografados.

O relatório observa ainda que a evidência mais clara dessa mudança está nas Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs). Os dados da estrutura MITRE ATT&CK mostram uma outra tendência: os atacantes estão priorizando a evasão acima de tudo. Notavelmente, o Comando e Controle (C2) substituiu a Execução entre as três principais TTPs, sinalizando uma mudança de prioridades — os adversários estão menos preocupados em executar código destrutivo imediatamente e mais focados em manter uma conexão persistente e silenciosa com as redes sem disparar alarmes.

Outras conclusões do Compromise Report 2026 da Lumu incluem:

  • A anonimização permaneceu o tipo de Indicador de Comprometimento (IoC) mais detectado durante todo o ano, reforçando sua posição como uma tática fundamental.
  • Os principais serviços de anonimização detectados em todo o mundo incluem o Tor e as VPNs privadas.
  • A Lumu detectou com maior frequência o dropper Keitaro, um Sistema de Distribuição de Tráfego (TDS) legítimo usado por profissionais de marketing para rotear tráfego da web, que os atacantes transformaram em arma para criar uma espécie de "corda de controle" para malware.
  • Apesar da remoção do malware como serviço (MaaS) e ladrão de informações Lumma Stealer, os sensores da Lumu detectaram novas infecções mais resistentes do Lumma no final de julho de 2025.
  • Mesmo que o Lumma ainda seja dominante, o cenário mudou para incluir novos ladrões de credenciais financeiras, como MagentoCore, Remo e Ramnit.
  • O cenário de ransomware em 2025 foi dominado por grupos fragmentados que se separaram a partir de gangues maiores e conhecidas, sendo o DeathRansom o maior deles.

O Compromise Report 2026 da Lumu pode ser acessado na íntegra por meio deste link.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
MIDJOURNEY
Tecnologia Há 3 horas

Inteligência de negócios e IA impulsionam empresas nos EUA

Adoção de ferramentas analíticas cresce em setores como varejo, saúde e finanças, enquanto mercado global de BI projeta US$ 72 bilhões até 2034.

 Divulgação / Grupo Thema/Pólis
Tecnologia Há 22 horas

Grupo Thema/Pólis participa da Assembleia de Verão 2026

A Assembleia de Verão 2026 da FAMURS reuniu lideranças municipais entre os dias 4 e 6 de março, em Torres (RS), para discutir desafios e estratégia...

 Banco de imagens - iStock
Tecnologia Há 23 horas

Automação agente reduz tempo de atendimento da Volkswagen

Agente de IA JULIA diminuiu o tempo de solicitação de acesso ao sistema SAP de 15 dias para três minutos.

 Imagem gerada com Google Gemini
Tecnologia Há 24 horas

Agentes de IA ampliam eficiência em ambientes de trabalho

Agentes de IA começam a transformar a distribuição de tarefas nas empresas ao automatizar fluxos, documentos e rotinas. Dados de McKinsey e Microso...

 InfinitePay/Divulgação
Tecnologia Há 1 dia

InfinitePay lança "Missão Premiada" com foco no empreendedor

Campanha vai até o dia 6 de abril e prevê a oferta de um número da sorte a cada R$ 50 em vendas em cartões Mastercard Prêmios serão de R$ 100 mil e...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
0.54 km/h Vento
44% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 15 minutos

Kajuru critica ações internacionais de Trump e alerta para impactos globais
Justiça Há 15 minutos

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
Justiça Há 15 minutos

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos
Combustíveis Há 16 minutos

Guerra no Oriente Médio: governo federal vai monitorar mercado de combustíveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,10%
Euro
R$ 5,97 -0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 386,367,65 +0,84%
Ibovespa
183,634,64 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias