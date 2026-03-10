Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Automação agente reduz tempo de atendimento da Volkswagen

Agente de IA JULIA diminuiu o tempo de solicitação de acesso ao sistema SAP de 15 dias para três minutos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 17h43
Automação agente reduz tempo de atendimento da Volkswagen
Banco de imagens - iStock

A agente JULIA (Join User Logistic Interface Agent), desenvolvida pela UiPath (NYSE: PATH), uma das líderes globais em automação agente, reduziu o tempo de solicitação de acesso ao sistema SAP na Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Com o uso da solução de inteligência artificial (IA), o prazo para abertura e qualificação dos pedidos caiu de até 15 dias para cerca de três minutos.

A área de Logística demanda um grande volume de acessos ao SAP, software utilizado para gerenciar processos de negócios. As solicitações passam por diversas etapas, sendo a primeira delas a descrição técnica da necessidade de acesso. Segundo a empresa, como muitos usuários não possuem conhecimento técnico aprofundado, os pedidos podem apresentar informações incompletas ou imprecisas, o que tende a gerar atrasos na resolução dos casos. Dependendo da complexidade da solicitação, o tempo de espera podia chegar a 15 ou até mais de 30 dias.

Para aumentar a eficiência do processo, a agente JULIA foi treinada para conduzir entrevistas estruturadas com os usuários. Durante o processo de Knowledge Transfer (KT), os dados da área de Logística no SAP foram organizados em um repositório que passou a compor a base de conhecimento utilizada pela automação agente.

Em seguida, foi desenvolvida uma automação por meio de RPA (Robotic Process Automation) para mapear a abertura de chamados. A tecnologia de Conversational Agent permitiu integrar JULIA a um aplicativo da própria UiPath, facilitando a interação com os usuários.

A iniciativa também acompanha a expansão do uso de inteligência artificial em ambientes corporativos. A IDC projeta que o número de agentes de IA ativos poderá  ultrapassar 1 bilhão até 2029, com crescimento exponencial em aplicações corporativas e, de acordo com estudo da PwC, a inteligência artificial pode contribuir com até US$ 15,7 trilhões para a economia global até 2030, impulsionando ganhos de produtividade e novas formas de criação de valor em diferentes setores.

A empresa avalia expandir a solução para outras áreas e processos que apresentam desafios semelhantes de comunicação entre usuários e sistemas. Entre os casos analisados está a aplicação da automação agente em etapas adicionais da gestão de acessos, como o reset de senhas.

Segundo Mauricio Grohs, vice-presidente regional da UiPath, o projeto indica o potencial de aplicação da tecnologia em diferentes contextos corporativos. "Já temos outras demandas semelhantes nas quais avaliamos a viabilidade de aplicação da agente e realizamos o levantamento do conhecimento técnico necessário para cada novo cenário", afirma.

Mais informações sobre o case estão disponíveis neste link.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / Grupo Thema/Pólis
Tecnologia Há 2 horas

Grupo Thema/Pólis participa da Assembleia de Verão 2026

A Assembleia de Verão 2026 da FAMURS reuniu lideranças municipais entre os dias 4 e 6 de março, em Torres (RS), para discutir desafios e estratégia...

 Imagem gerada com Google Gemini
Tecnologia Há 3 horas

Agentes de IA ampliam eficiência em ambientes de trabalho

Agentes de IA começam a transformar a distribuição de tarefas nas empresas ao automatizar fluxos, documentos e rotinas. Dados de McKinsey e Microso...

 InfinitePay/Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

InfinitePay lança "Missão Premiada" com foco no empreendedor

Campanha vai até o dia 6 de abril e prevê a oferta de um número da sorte a cada R$ 50 em vendas em cartões Mastercard Prêmios serão de R$ 100 mil e...

 Divulgação / Hablla
Tecnologia Há 5 horas

Hablla alcança tier Select em programa de parceiros da Meta

Startup de IA conquista categoria BSP Select no Meta WhatsApp Partner Program, posição restrita a parceiros de excelência operacional

 Ikonn
Tecnologia Há 5 horas

Rastreamento enfrenta estagnação tecnológica no Brasil

Gargalos operacionais e dependência de plataformas antigas pressionam empresas a modernizar processos para sustentar competitividade.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
24° Sensação
2.52 km/h Vento
77% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova realização de campanhas educativas permanentes contra a violência doméstica
Senado Federal Há 6 minutos

Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores
Senado Federal Há 6 minutos

Davi parabeniza TV Senado por documentário exibido na Tela Quente
Justiça Há 6 minutos

Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Justiça Há 6 minutos

TSE retoma julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 5,98 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,235,23 +1,36%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias