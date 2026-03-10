Terça, 10 de Março de 2026
Agentes de IA ampliam eficiência em ambientes de trabalho

Agentes de IA começam a transformar a distribuição de tarefas nas empresas ao automatizar fluxos, documentos e rotinas. Dados de McKinsey e Microso...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 17h14
Agentes de IA ampliam eficiência em ambientes de trabalho
Imagem gerada com Google Gemini

A evolução dos agentes de inteligência artificial começa a alterar a forma como atividades operacionais são distribuídas nas organizações. Pesquisa global da McKinsey publicada em 2025 mostra que 88% das empresas já usam IA regularmente em pelo menos uma função de negócio, enquanto 64% afirmam estar ao menos experimentando agentes capazes de planejar e executar múltiplas etapas de um fluxo.

Em paralelo, o Work Trend Index 2025, da Microsoft, indica que 50% dos respondentes dizem que suas organizações já usam agentes de IA para automatizar fluxos de trabalho ou processos de equipes e funções inteiras. O movimento sugere a passagem da IA conversacional para sistemas com atuação mais direta sobre tarefas, documentos e rotinas corporativas.

Nesse contexto, o Cowork, da Anthropic, ganha relevância como exemplo da nova fase dos agentes de IA. Na apresentação pública do produto, a empresa descreve a solução como uma evolução do chat para a execução prática do trabalho, com Claude atuando ao lado do usuário em fluxos com múltiplas etapas. Na página oficial do Claude, o recurso é apresentado como um ambiente em que o sistema trabalha com arquivos locais e aplicativos em nuvem para organizar pastas, montar planilhas e preparar relatórios.

A própria Anthropic associa esse avanço à necessidade de maior robustez operacional. Em anúncio recente, Dario Amodei, CEO e cofundador da empresa, afirmou que há "uma grande diferença entre um modelo de IA que funciona em uma demonstração e outro que funciona em uma indústria regulada" [tradução livre], ao defender o uso de agentes com precisão, governança e conhecimento de domínio.

O OpenClaw segue uma abordagem complementar, com foco em operação autohospedada e multicanal. Na documentação oficial de segurança e na arquitetura do projeto, a plataforma é apresentada como um assistente executado nos próprios dispositivos do usuário, com um gateway persistente capaz de concentrar canais como WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal e iMessage.

Esse desenho abre espaço para automatizar triagem de mensagens, consolidação de informações, geração de relatórios e acionamento de fluxos recorrentes com menor intervenção manual. O apelo operacional ajuda a explicar o avanço desses agentes. No Work Trend Index da Microsoft, 47% dos profissionais que recorreram à IA apontaram a disponibilidade contínua como principal motivo para esse uso, à frente de velocidade e qualidade percebida.

A expansão desses sistemas, no entanto, não elimina a necessidade de supervisão humana. A McKinsey observa que organizações de melhor desempenho em IA são mais propensas a definir processos claros para determinar quando as saídas dos modelos exigem validação humana. O mesmo estudo mostra que essas empresas também são significativamente mais inclinadas a redesenhar fluxos de trabalho de forma estruturada para capturar valor com IA.

No caso do OpenClaw, a própria documentação reforça a necessidade de controle. O projeto afirma que não há uma configuração "perfeitamente segura" e recomenda começar com o menor nível de acesso que ainda funcione, ampliando permissões apenas à medida que a confiança operacional aumenta. Em ambiente corporativo, essa orientação se traduz em políticas de permissão, delimitação de escopo, rastreabilidade e governança sobre dados, canais e ações delegadas ao agente.

Mais do que substituir profissionais, Cowork e OpenClaw exemplificam uma mudança no desenho do trabalho. Atividades repetitivas, baseadas em busca, consolidação, monitoramento e execução de rotinas, tendem a ser cada vez mais absorvidas por agentes. Com isso, o trabalho humano se desloca para análise, decisão, validação e criação de valor. O ganho real, porém, depende menos do entusiasmo com a tecnologia e mais da capacidade de redesenhar processos, integrar supervisão humana e estabelecer governança para o uso desses sistemas em escala.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
