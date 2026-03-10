Leite e Gabriel lideram assinaturas de investimentos no agro, na infraestrutura e na promoção internacional durante a Expodireto

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza lideraram, nesta terça-feira (10/3), na Expodireto Cotrijal 2026, em Não-Me-Toque, a assinatura de quatro iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Os atos incluem financiamentos para cooperativas gaúchas por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Banco de Desenvolvimento do RS (Badesul), convênios rodoviários com municípios do Norte do Estado e um termo de engajamento para ampliar a internacionalização do arroz gaúcho.

Leite destacou que as iniciativas reforçam a estratégia do governo de estimular investimentos, fortalecer o agronegócio e melhorar a infraestrutura logística do Estado. “Estamos promovendo parcerias e viabilizando investimentos que ampliam a capacidade produtiva, geram empregos e fortalecem a competitividade do Rio Grande do Sul em diferentes setores da economia”, afirmou.

Leite comentou sobre a estratégia do Estado para impulsionar investimentos e das ações para ampliar investimentos no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom

Já Gabriel, comentou sobre o ambiente favorável a novos investimentos e o incentivo do Estado ao crescimento do agronegócio. “O governo tem trabalhado para garantir as condições necessárias para que novos investimentos saiam do papel, fortalecendo o agro, gerando empregos e ampliando as oportunidades de crescimento. Ao apoiar cooperativas, investir em infraestrutura e estimular a agregação de valor à produção, impulsionamos toda a cadeia do agronegócio e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.”

Complexo industrial de biodiesel da Soli3

Entre os atos, o BRDE formalizou a aprovação de uma linha de crédito de R$ 300 milhões para o início das obras do complexo industrial de biodiesel da Soli3, em Cruz Alta. O empreendimento, fruto da intercooperação entre as cooperativas Cotrijal, Cotrisal e Cotripal, prevê investimento total de R$ 1,25 bilhão e terá capacidade de processar até 3 mil toneladas de soja por dia, consolidando-se como uma das maiores plantas do Sul do país.

Também durante o evento, o Badesul assinou contratos de financiamento que somam R$ 43 milhões para as cooperativas Coopatrigo, de São Luiz Gonzaga, e Nossa Terra, de Ponte Preta. Os recursos serão destinados à modernização de unidades de recebimento de grãos e ao fortalecimento da produção e comercialização de alimentos, incluindo a construção de um supermercado voltado à venda de produtos orgânicos em Erechim.

Outro ato foi a assinatura de termo de engajamento entre o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e a Invest RS , voltado à articulação de ações para ampliar a presença do arroz gaúcho no mercado internacional. A parceria inclui iniciativas como inteligência de mercado, promoção comercial, participação em feiras e missões internacionais, além de capacitações para ampliar oportunidades de exportação do produto.

Agenda do governo na Expodireto impulsiona agroindústria e abre portas para exportações -Foto: Vitor Rosa/Secom

Segundo Leite, iniciativas como o fortalecimento das agências de fomento, a atração de investimentos e o equilíbrio das contas públicas permitiram criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e à geração de oportunidades no Estado. “O Rio Grande do Sul está diferente. O que estamos vendo aqui é o resultado de um conjunto de decisões e reformas que devolveram capacidade de investimento ao Estado e permitiram que instituições como o Badesul, o BRDE e a InvestRS atuassem com mais força para impulsionar novos projetos e apoiar o crescimento da nossa economia”, afirmou.

Na área de infraestrutura, o governo firmou convênios entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e os municípios de Marcelino Ramos, Jacutinga e Quatro Irmãos para a execução de obras de pavimentação que somam mais de R$ 48 milhões em investimentos. Os projetos incluem a pavimentação de 15,4 quilômetros da ERS-491 até a BR-153, em Marcelino Ramos, além de acessos municipais em Jacutinga (6,5 km) e Quatro Irmãos (7,47 km), fortalecendo a mobilidade regional, o escoamento da produção e a integração entre os municípios. Os recursos integram as ações das chamadas Rotas de Resiliência , iniciativa do governo estadual voltada a ampliar a segurança viária e a capacidade de resposta a eventos meteorológicos.

Os resultados, segundo Leite, refletem um esforço consistente de transformação iniciado nos últimos anos, que tem permitido ao Rio Grande do Sul retomar investimentos, fortalecer setores produtivos e criar bases mais sólidas para o desenvolvimento futuro do Estado.