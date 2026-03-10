Hablla alcança tier Select em programa de parceiros da Meta

A consolidação de empresas brasileiras de tecnologia em programas globais de parceria tem marcado o avanço do país no cenário internacional de soluções digitais. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o mercado nacional de tecnologia lidera investimentos em TI na América Latina, US$ 58,6 bilhões em 2024, colocando o país na 10ª posição do ranking mundial de gastos em Software, Hardware e Serviços.

Nesse contexto, a Hablla, startup brasileira especializada em inteligência artificial aplicada à integração do WhatsApp a sistemas corporativos, anunciou sua promoção à categoria Select no Meta WhatsApp Partner Program. A distinção posiciona a empresa em um tier restrito a parceiros que demonstram excelência técnica, volume significativo de operações e aderência rigorosa a padrões de qualidade estabelecidos pela Meta.

O Meta WhatsApp Partner Program credencia empresas qualificadas para oferecer infraestrutura oficial de mensageria corporativa a organizações de médio e grande porte, conforme documentação disponível no portal oficial do WhatsApp Business. Os parceiros são aprovados pela Meta para auxiliar empresas no acesso à WhatsApp Business Platform, oferecendo desde configuração técnica até suporte contínuo e integração com sistemas corporativos, conforme detalhado em análise publicada pela plataforma Respond.io.

A categoria Select, conforme informações de parceiros promovidos ao mesmo tier, concede acesso a recursos avançados de habilitação, incentivos de programa e oportunidades de colaboração dentro do ecossistema de mensageria da Meta. Esses benefícios permitem que parceiros Select implementem casos de uso complexos com maior velocidade, operem com escalabilidade superior e entreguem mais valor aos clientes.

A conquista ocorre em um momento de consolidação do WhatsApp como canal estratégico para relacionamento comercial e geração de receita. O aplicativo ultrapassou 2 bilhões de usuários ativos no mundo, segundo dados divulgados pela própria Meta. O Brasil, com 148 milhões de usuários ativos mensais, configura-se como o segundo maior mercado mundial da plataforma, atrás apenas da Índia, conforme dados do portal AiSensy.

O ambiente de mensageria tem sido crescentemente incorporado às estratégias empresariais de marketing, vendas e atendimento. Pesquisa da Opinion Box indica que 76% dos brasileiros já compraram ou fizeram pedidos por meio do WhatsApp, evidenciando a relevância comercial do canal.

De acordo com Marcus Barboza, cofundador da Hablla, a promoção à categoria Select representa reconhecimento de maturidade operacional construída ao longo do tempo. "Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, construindo operações sólidas com tecnologia oficial da Meta e foco real em resultado. A promoção ao tier Select valida o trabalho diário do time e a parceria construída com a Meta ao longo do tempo. Para nossos clientes, isso significa acesso antecipado a recursos e uma operação cada vez mais madura, estável e preparada para crescer junto", afirma.

Rodrigo Xavier, também cofundador, observa que a conquista da categoria Select reflete evolução estrutural e compromisso com excelência no atendimento. "A categoria Select não é alcançada da noite para o dia. É resultado de demonstrar consistentemente capacidade técnica, governança robusta, conformidade com as políticas da Meta e, principalmente, entrega de resultados reais para os clientes. Essa distinção nos posiciona entre os parceiros estratégicos reconhecidos internacionalmente pela Meta", declara.

Álvaro Magri, completando o time de cofundadores e responsável pela área de tecnologia, destaca que o tier Select implica em responsabilidades e padrões operacionais mais elevados. "Para manter a categoria Select, é necessário atender continuamente a critérios rigorosos de disponibilidade de sistema, qualidade de entrega, conformidade regulatória e satisfação dos clientes. A Meta monitora esses parâmetros de forma constante. É uma conquista que exige excelência operacional diária e compromisso com inovação contínua", explica.

O programa de parceiros da Meta estabelece diferentes níveis de certificação baseados em critérios como volume de operações ativas, histórico de conformidade técnica, qualidade de serviço prestado e capacidade de suporte a clientes corporativos. Os parceiros atuam como intermediários certificados entre a Meta e as empresas, oferecendo não apenas acesso à plataforma oficial, mas também ferramentas de gestão, automação, análise de dados e suporte técnico especializado.

A profissionalização do uso de canais conversacionais tem sido impulsionada pela busca por maior eficiência operacional e integração entre áreas. A adoção de soluções oficiais e de parceiros certificados de categoria elevada reduz riscos associados a instabilidades, bloqueios ou descumprimento de políticas de uso.

O crescimento do comércio conversacional no Brasil tem motivado empresas a buscar soluções que garantam não apenas conformidade com as diretrizes da Meta e da legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também excelência na entrega e qualidade da experiência do cliente. A utilização de ferramentas não autorizadas para comunicação via WhatsApp pode resultar em banimentos permanentes de contas, além de perda de histórico de conversas e interrupção de operações comerciais.

A promoção da empresa brasileira à categoria Select no Meta WhatsApp Partner Program representa um marco no processo de internacionalização e reconhecimento de soluções nacionais de tecnologia. A startup passa a integrar um grupo seleto de parceiros que atendem aos padrões mais elevados estabelecidos pela Meta para operação no ecossistema do WhatsApp Business, consolidando sua posição em um mercado que avança na institucionalização do comércio conversacional e na transformação digital das relações entre empresas e consumidores.