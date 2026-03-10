Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hablla alcança tier Select em programa de parceiros da Meta

Startup de IA conquista categoria BSP Select no Meta WhatsApp Partner Program, posição restrita a parceiros de excelência operacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 15h22
Hablla alcança tier Select em programa de parceiros da Meta
Divulgação / Hablla

A consolidação de empresas brasileiras de tecnologia em programas globais de parceria tem marcado o avanço do país no cenário internacional de soluções digitais. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o mercado nacional de tecnologia lidera investimentos em TI na América Latina, US$ 58,6 bilhões em 2024, colocando o país na 10ª posição do ranking mundial de gastos em Software, Hardware e Serviços.

Nesse contexto, a Hablla, startup brasileira especializada em inteligência artificial aplicada à integração do WhatsApp a sistemas corporativos, anunciou sua promoção à categoria Select no Meta WhatsApp Partner Program. A distinção posiciona a empresa em um tier restrito a parceiros que demonstram excelência técnica, volume significativo de operações e aderência rigorosa a padrões de qualidade estabelecidos pela Meta.

O Meta WhatsApp Partner Program credencia empresas qualificadas para oferecer infraestrutura oficial de mensageria corporativa a organizações de médio e grande porte, conforme documentação disponível no portal oficial do WhatsApp Business. Os parceiros são aprovados pela Meta para auxiliar empresas no acesso à WhatsApp Business Platform, oferecendo desde configuração técnica até suporte contínuo e integração com sistemas corporativos, conforme detalhado em análise publicada pela plataforma Respond.io.

A categoria Select, conforme informações de parceiros promovidos ao mesmo tier, concede acesso a recursos avançados de habilitação, incentivos de programa e oportunidades de colaboração dentro do ecossistema de mensageria da Meta. Esses benefícios permitem que parceiros Select implementem casos de uso complexos com maior velocidade, operem com escalabilidade superior e entreguem mais valor aos clientes.

A conquista ocorre em um momento de consolidação do WhatsApp como canal estratégico para relacionamento comercial e geração de receita. O aplicativo ultrapassou 2 bilhões de usuários ativos no mundo, segundo dados divulgados pela própria Meta. O Brasil, com 148 milhões de usuários ativos mensais, configura-se como o segundo maior mercado mundial da plataforma, atrás apenas da Índia, conforme dados do portal AiSensy.

O ambiente de mensageria tem sido crescentemente incorporado às estratégias empresariais de marketing, vendas e atendimento. Pesquisa da Opinion Box indica que 76% dos brasileiros já compraram ou fizeram pedidos por meio do WhatsApp, evidenciando a relevância comercial do canal.

De acordo com Marcus Barboza, cofundador da Hablla, a promoção à categoria Select representa reconhecimento de maturidade operacional construída ao longo do tempo. "Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, construindo operações sólidas com tecnologia oficial da Meta e foco real em resultado. A promoção ao tier Select valida o trabalho diário do time e a parceria construída com a Meta ao longo do tempo. Para nossos clientes, isso significa acesso antecipado a recursos e uma operação cada vez mais madura, estável e preparada para crescer junto", afirma.

Rodrigo Xavier, também cofundador, observa que a conquista da categoria Select reflete evolução estrutural e compromisso com excelência no atendimento. "A categoria Select não é alcançada da noite para o dia. É resultado de demonstrar consistentemente capacidade técnica, governança robusta, conformidade com as políticas da Meta e, principalmente, entrega de resultados reais para os clientes. Essa distinção nos posiciona entre os parceiros estratégicos reconhecidos internacionalmente pela Meta", declara.

Álvaro Magri, completando o time de cofundadores e responsável pela área de tecnologia, destaca que o tier Select implica em responsabilidades e padrões operacionais mais elevados. "Para manter a categoria Select, é necessário atender continuamente a critérios rigorosos de disponibilidade de sistema, qualidade de entrega, conformidade regulatória e satisfação dos clientes. A Meta monitora esses parâmetros de forma constante. É uma conquista que exige excelência operacional diária e compromisso com inovação contínua", explica.

O programa de parceiros da Meta estabelece diferentes níveis de certificação baseados em critérios como volume de operações ativas, histórico de conformidade técnica, qualidade de serviço prestado e capacidade de suporte a clientes corporativos. Os parceiros atuam como intermediários certificados entre a Meta e as empresas, oferecendo não apenas acesso à plataforma oficial, mas também ferramentas de gestão, automação, análise de dados e suporte técnico especializado.

A profissionalização do uso de canais conversacionais tem sido impulsionada pela busca por maior eficiência operacional e integração entre áreas. A adoção de soluções oficiais e de parceiros certificados de categoria elevada reduz riscos associados a instabilidades, bloqueios ou descumprimento de políticas de uso.

O crescimento do comércio conversacional no Brasil tem motivado empresas a buscar soluções que garantam não apenas conformidade com as diretrizes da Meta e da legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também excelência na entrega e qualidade da experiência do cliente. A utilização de ferramentas não autorizadas para comunicação via WhatsApp pode resultar em banimentos permanentes de contas, além de perda de histórico de conversas e interrupção de operações comerciais.

A promoção da empresa brasileira à categoria Select no Meta WhatsApp Partner Program representa um marco no processo de internacionalização e reconhecimento de soluções nacionais de tecnologia. A startup passa a integrar um grupo seleto de parceiros que atendem aos padrões mais elevados estabelecidos pela Meta para operação no ecossistema do WhatsApp Business, consolidando sua posição em um mercado que avança na institucionalização do comércio conversacional e na transformação digital das relações entre empresas e consumidores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ikonn
Tecnologia Há 1 hora

Rastreamento enfrenta estagnação tecnológica no Brasil

Gargalos operacionais e dependência de plataformas antigas pressionam empresas a modernizar processos para sustentar competitividade.

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

WhatsApp se torna ativo corporativo estratégico no Brasil

Cerca de 79% das empresas usam o WhatsApp para marketing ou vendas, mas apenas 41% exploram campanhas automatizadas. Especialista da Zapper pontua ...

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Tendências de VPS em 2026 priorizam estabilidade

Mercado de servidores virtuais reforça foco em desempenho, alta disponibilidade e gestão simplificada.

 Inteligencia Artificial - ChatGpt
Tecnologia Há 5 horas

MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP

Projeto conduzido com apoio da consultoria Seidor integra estratégia de crescimento e aprimora processos financeiros, operacionais e de controle da...

 Divulgação/IFM
Tecnologia Há 6 horas

Líderes de Facilities discutem fim do “modo incêndio”

Líderes responsáveis por infraestrutura, manutenção e operações corporativas se reúnem em 26 de março no IFM Summit São Paulo 2026. O encontro deve...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo
Prisão Há 21 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 23 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 25 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 25 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,015,32 +1,59%
Ibovespa
183,905,02 pts 1.65%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias