Rastreamento enfrenta estagnação tecnológica no Brasil

O setor brasileiro de rastreamento e segurança vem atravessando um momento de tensão entre a necessidade de modernização e a persistência de sistemas obsoletos. Um levantamento publicado pela Verified Market Research aponta que o segmento, avaliado em cerca de US$ 2,23 bilhões em 2024, deve alcançar US$ 5,59 bilhões até 2032, impulsionado pela digitalização de frotas e pela adoção de tecnologias emergentes como Internet das Coisas (IoT) e redes 5G. No entanto, a estagnação tecnológica ainda representa um obstáculo significativo para empresas que buscam a melhor plataforma de rastreamento para se manterem competitivas.

"O principal risco é a comoditização extrema: quando a tecnologia é obsoleta, a empresa só consegue competir por preço, o que degrada as margens de lucro. A médio e longo prazo, esse cenário impõe um risco de insolvência tecnológica", afirma.

Dados recentes divulgados pela Bonafide Research mostram que o mercado brasileiro de rastreamento deve crescer acima de 15% ao ano entre 2026 e 2031, impulsionado pelo aumento da demanda por gestão eficiente de frotas, preocupações crescentes com a segurança veicular e avanços rápidos em tecnologias digitais.

Esse movimento, no entanto, exige que as empresas superem gargalos operacionais e tecnológicos. Para André Luiz Ota, o maior entrave é a chamada Dívida Técnica. "Empresas gastam 80% do seu tempo e orçamento de TI tentando manter plataformas engessadas que não permitem integração via API ou escalabilidade elástica. Outro ponto crítico é a dependência de marcas de terceiros, o que chamamos de falta de Soberania da Marca. Em uma analogia simples, é como se o empresário construísse seu castelo em um terreno alugado", explica.

O executivo avalia ainda que a ausência de automação em processos básicos, como geocodificação reversa eficiente e motores de regras autônomos, também pode gerar custos operacionais elevados. "Se você precisa de uma equipe enorme apenas para gerenciar alertas básicos, sua tecnologia é um custo, não um ativo. O melhor sistema de rastreamento deve trabalhar a favor da escala, não contra ela", ressalta.

Nesse cenário, a Ikonn vem investindo em tecnologias capazes de oferecer uma estrutura completa para abertura e operação de empresas ou centrais de rastreamento. O objetivo da empresa é democratizar a engenharia de elite ao fornecer um ecossistema "tudo-em-um", buscando eliminar a barreira da pesquisa e desenvolvimento.

"Nós podemos entregar a Soberania Tecnológica, em que o parceiro foca na gestão do cliente e na escala do negócio, enquanto nós atuamos com uma infraestrutura Cloud-Native e agnóstica a hardware", afirma.

A estratégia da empresa se apoia em quatro pilares: Zero-Bloat Engineering, Eficiência de Dados Espaciais, Arquitetura Focada em Equity e Perpetuidade do Conhecimento.

"O nosso modelo White Label é um ‘camaleão tecnológico’: ele pode se adaptar à identidade do parceiro, transformando a nossa engenharia no motor invisível que pode valorizar o patrimônio dele", acrescenta o executivo.

Nesse processo, o CEO da Ikonn reforça que soluções que ofereçam infraestrutura completa e soberania tecnológica podem se tornar decisivas para garantir a sustentabilidade e a competitividade no médio e longo prazo. "Nossa arquitetura foi desenhada para alta disponibilidade, buscando garantir que o dado de telemetria seja entregue em milissegundos, independentemente da escala. Para nós, tecnologia de alto nível é invisível: ela funciona, permitindo que o empresário tenha paz para crescer", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.ikonn.com.br/