Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rastreamento enfrenta estagnação tecnológica no Brasil

Gargalos operacionais e dependência de plataformas antigas pressionam empresas a modernizar processos para sustentar competitividade.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 15h07
Rastreamento enfrenta estagnação tecnológica no Brasil
Ikonn

O setor brasileiro de rastreamento e segurança vem atravessando um momento de tensão entre a necessidade de modernização e a persistência de sistemas obsoletos. Um levantamento publicado pela Verified Market Research aponta que o segmento, avaliado em cerca de US$ 2,23 bilhões em 2024, deve alcançar US$ 5,59 bilhões até 2032, impulsionado pela digitalização de frotas e pela adoção de tecnologias emergentes como Internet das Coisas (IoT) e redes 5G. No entanto, a estagnação tecnológica ainda representa um obstáculo significativo para empresas que buscam a melhor plataforma de rastreamento para se manterem competitivas.

"O principal risco é a comoditização extrema: quando a tecnologia é obsoleta, a empresa só consegue competir por preço, o que degrada as margens de lucro. A médio e longo prazo, esse cenário impõe um risco de insolvência tecnológica", afirma.

Dados recentes divulgados pela Bonafide Research mostram que o mercado brasileiro de rastreamento deve crescer acima de 15% ao ano entre 2026 e 2031, impulsionado pelo aumento da demanda por gestão eficiente de frotas, preocupações crescentes com a segurança veicular e avanços rápidos em tecnologias digitais.

Esse movimento, no entanto, exige que as empresas superem gargalos operacionais e tecnológicos. Para André Luiz Ota, o maior entrave é a chamada Dívida Técnica. "Empresas gastam 80% do seu tempo e orçamento de TI tentando manter plataformas engessadas que não permitem integração via API ou escalabilidade elástica. Outro ponto crítico é a dependência de marcas de terceiros, o que chamamos de falta de Soberania da Marca. Em uma analogia simples, é como se o empresário construísse seu castelo em um terreno alugado", explica.

O executivo avalia ainda que a ausência de automação em processos básicos, como geocodificação reversa eficiente e motores de regras autônomos, também pode gerar custos operacionais elevados. "Se você precisa de uma equipe enorme apenas para gerenciar alertas básicos, sua tecnologia é um custo, não um ativo. O melhor sistema de rastreamento deve trabalhar a favor da escala, não contra ela", ressalta.

Nesse cenário, a Ikonn vem investindo em tecnologias capazes de oferecer uma estrutura completa para abertura e operação de empresas ou centrais de rastreamento. O objetivo da empresa é democratizar a engenharia de elite ao fornecer um ecossistema "tudo-em-um", buscando eliminar a barreira da pesquisa e desenvolvimento.

"Nós podemos entregar a Soberania Tecnológica, em que o parceiro foca na gestão do cliente e na escala do negócio, enquanto nós atuamos com uma infraestrutura Cloud-Native e agnóstica a hardware", afirma.

A estratégia da empresa se apoia em quatro pilares: Zero-Bloat Engineering, Eficiência de Dados Espaciais, Arquitetura Focada em Equity e Perpetuidade do Conhecimento.

"O nosso modelo White Label é um ‘camaleão tecnológico’: ele pode se adaptar à identidade do parceiro, transformando a nossa engenharia no motor invisível que pode valorizar o patrimônio dele", acrescenta o executivo.

Nesse processo, o CEO da Ikonn reforça que soluções que ofereçam infraestrutura completa e soberania tecnológica podem se tornar decisivas para garantir a sustentabilidade e a competitividade no médio e longo prazo. "Nossa arquitetura foi desenhada para alta disponibilidade, buscando garantir que o dado de telemetria seja entregue em milissegundos, independentemente da escala. Para nós, tecnologia de alto nível é invisível: ela funciona, permitindo que o empresário tenha paz para crescer", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.ikonn.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / Hablla
Tecnologia Há 1 hora

Hablla alcança tier Select em programa de parceiros da Meta

Startup de IA conquista categoria BSP Select no Meta WhatsApp Partner Program, posição restrita a parceiros de excelência operacional

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

WhatsApp se torna ativo corporativo estratégico no Brasil

Cerca de 79% das empresas usam o WhatsApp para marketing ou vendas, mas apenas 41% exploram campanhas automatizadas. Especialista da Zapper pontua ...

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Tendências de VPS em 2026 priorizam estabilidade

Mercado de servidores virtuais reforça foco em desempenho, alta disponibilidade e gestão simplificada.

 Inteligencia Artificial - ChatGpt
Tecnologia Há 5 horas

MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP

Projeto conduzido com apoio da consultoria Seidor integra estratégia de crescimento e aprimora processos financeiros, operacionais e de controle da...

 Divulgação/IFM
Tecnologia Há 6 horas

Líderes de Facilities discutem fim do “modo incêndio”

Líderes responsáveis por infraestrutura, manutenção e operações corporativas se reúnem em 26 de março no IFM Summit São Paulo 2026. O encontro deve...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo
Prisão Há 21 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 23 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 25 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 25 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,015,32 +1,59%
Ibovespa
183,905,02 pts 1.65%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias