Câmara e Senado lançam nova página de tramitação unificada das propostas legislativas

A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados e a Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal lançam, nesta sexta-feira (28), às 16 horas, a nova página de tramitação unificada das propostas – o Simplificou. O novo portal conclui o projeto desenvolvido em conjunto pelas duas Casas para simplificar o acompanhamento da atividade legislativa, que teve início em 2018, com a padronização das siglas, números e anos das proposições legislativas.

Ao acessar a página do Simplificou, a pessoa poderá facilmente pesquisar as proposições bicamerais que tramitam no Congresso. Também será possível verificar o status de todas as matérias, inclusive daquelas que já tenham finalizado a tramitação no Poder Legislativo, mas aguardam sanção ou veto do presidente da República.

A nova página traz ainda um glossário legislativo para explicar os termos utilizados no processo legislativo.