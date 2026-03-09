Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí

Desde a detecção do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves silvestres este ano, o governo do Estado, por meio do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/03/2026 às 16h38
Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí
Servidores do Estado e da União atuam em conjunto na Lagoa da Mangueira, em Santa Vitória do Palmar -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

Desde a detecção do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves silvestres este ano, o governo do Estado, por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) intensificou as ações de vigilância sanitária na região Sul do Estado. O foco foi registrado em 28 de fevereiro, na Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar.

Nesta segunda-feira (9/3), equipes da Seapi capacitaram 51 agentes de endemias, saúde e controle epidemiológico do município de Santa Vitória do Palmar. A agenda também incluiu reunião com a Prefeitura de Chuí. O objetivo foi apresentar informações atualizadas sobre a situação sanitária e alinhar estratégias de prevenção e controle do foco da doença.

Segundo a fiscal agropecuária do DDA, Rosane Collares, a articulação com os municípios e a qualificação de profissionais que atuam diretamente nas comunidades fortalecem a vigilância. “Na sexta-feira (6/3) realizamos reunião com a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. Hoje estivemos em Chuí para alinhar informações com as autoridades da região”, ressalta.

Já o treinamento reuniu agentes de endemias, profissionais da saúde e integrantes da Estratégia Saúde da Família. “Esses profissionais atuam diretamente nas residências e serão importantes multiplicadores de informação, devido à sua ampla presença nas comunidades”, acrescenta Rosane.

Servidores do Estado usam drones para monitorar a região do foco da gripe aviária, na Reserva do Taim -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Servidores do Estado usam drones para monitorar a região do foco da gripe aviária, na Reserva do Taim -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

Educação sanitária

O médico veterinário Felipe Campos, coordenador de Educação Sanitária da Seapi, explica que as ações educativas ocorrem de forma contínua e estão integradas às atividades de vigilância em campo. Segundo ele, o trabalho inclui contato direto com a comunidade e reuniões com gestores das áreas de educação, saúde, meio ambiente, agricultura e defesa civil, realizadas de forma presencial e on-line.

“A atuação seguirá nas comunidades por meio de orientações técnicas voltadas a esclarecer a população e reforçar a importância de utilizar nossos canais oficiais de comunicação. Paralelamente, estamos estruturando um cronograma de atividades educativas nas escolas da região”, informa.

A educação sanitária é considerada um componente essencial da defesa agropecuária, tanto na prevenção quanto no enfrentamento de doenças. Em situações de foco, essa estratégia ganha ainda mais relevância, pois conscientiza a população sobre seu papel e contribui para o sucesso das ações de resposta e controle sanitário.

Treinamento capacitou agentes de endemias, profissionais da saúde e integrantes da Estratégia Saúde da Família dos 2 municípios -Foto: Ascom Seapi
Treinamento capacitou agentes de endemias, profissionais da saúde e integrantes da Estratégia Saúde da Família dos 2 municípios -Foto: Ascom Seapi

Atuação integrada

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS), em parceria com equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), atua de forma integrada na Lagoa da Mangueira, onde foi identificado o foco em aves silvestres da espécie Coscoroba, conhecida como cisne-coscoroba. Até o momento, são 20 cisnes e uma garça-moura encontrados com a doença.

Entre as ações realizadas, estão vistorias em campo para monitoramento de aves. São utilizados barcos e drones para supervisionar a lagoa e a área do foco. As amostras coletadas são encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que confirma ou não presença do vírus.

Casos suspeitos

A Seapi orienta que qualquer suspeita da doença nos animais — caracterizada por sinais respiratórios ou neurológicos, além de mortalidade súbita e elevada em aves — seja comunicada imediatamente. As notificações podem ser feitas nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 45 minutos

População de cigarrinhas-do-milho cresce 33% em Santa Catarina mas infectividade recua

Foto: Divulgação/EpagriA incidência de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina apresentou uma elevação de 33,3% na última semana, registrando uma mé...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 hora

Projeto da Epagri em Itajaí busca identificar criadouros do maruim transmissor da febre Oropouche

Foto: Renata Rosa/EpagriTeve início na última semana de fevereiro a segunda etapa do Projeto de Manejo Integrado do Mosquito Maruim com a instalaçã...

 Gabriel destacou a importância do agronegócio para a economia gaúcha e os desafios enfrentados pelo setor -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Agricultura Há 2 horas

Gabriel Souza defende securitização e ampliação da irrigação na abertura da Expodireto em Não-Me-Toque

O vice-governador Gabriel Souza representou o governo do Estado na abertura oficial da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, nesta segunda-feira (9...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 9 horas

Santa Catarina amplia Sistema Antigranizo e reforça proteção à produção agrícola

Sistema antigranizo: 170 geradores estão em operação no Estado – Foto: Divulgação/SecomA preocupação com os prejuízos causados pelo granizo em Sant...

 Ao todo, foram vistoriadas 40 propriedades com aves domésticas no entorno da Reserva do Taim -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Projeto fixa salário mínimo de R$ 2.500 para quem trabalha no comércio
Senado Federal Há 4 minutos

Paim destaca aprovação do Dia Nacional de Reflexão do ‘Cantando as Diferenças’
Economia Há 4 minutos

Faturamento da indústria sobe 2,3% em janeiro, mas está abaixo de 2025
Direitos Humanos Há 4 minutos

Quilombo em Mato Grosso do Sul será o primeiro tombado pelo Iphan
Economia Há 4 minutos

Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,47%
Euro
R$ 6,00 -1,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,057,51 +1,49%
Ibovespa
181,174,53 pts 1.01%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias