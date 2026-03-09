Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

População de cigarrinhas-do-milho cresce 33% em Santa Catarina mas infectividade recua

Foto: Divulgação/EpagriA incidência de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina apresentou uma elevação de 33,3% na última semana, registrando uma mé...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/03/2026 às 16h18
População de cigarrinhas-do-milho cresce 33% em Santa Catarina mas infectividade recua
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

A incidência de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina apresentou uma elevação de 33,3% na última semana, registrando uma média estadual de 160 insetos por armadilha. As cidades que registraram os maiores índices de insetos por armadilha foram Porto União e Mafra, no Planalto Norte, Xanxerê, Tunápolis, Tigrinhos e Guaraciaba, no Oeste, além de Braço do Norte, no Sul do Estado. 

O índice, embora elevado, é considerado dentro do esperado para esta época do ano, principalmente devido ao calor, que favorece a reprodução dos insetos. Maria Cristina Canale, pesquisadora da Epagri/Cepaf responsável pelo programa Monitora Milho SC, ressalta que a maioria das lavouras monitoradas já entrou na fase reprodutiva, deixando para trás o período mais crítico de transmissão de doenças como enfezamentos e viroses do milho.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Apesar do aumento populacional, Maria Cristina traz também uma boa notícia aos produtores catarinenses: a redução das infecções. “Sem dúvida, esse é um passo importante para conter a permanência desses microrganismos no sistema produtivo do milho, inclusive com reflexos positivos já para a próxima safra”, destaca. Na última semana, apenas os municípios de Guatambu e Bom Jesus do Oeste registraram a presença dos vírus do rayado fino, do mosaico estriado e também da bactéria do espiroplasma do enfezamento-pálido.

Para os agricultores que ainda não iniciaram o plantio da safrinha, ou que possuem lavouras em fase vegetativa, a recomendação é não semear lavouras de segundo plantio muito próximo, ou ao lado de lavouras maduras e realizar o manejo químico durante o estádio vegetativo.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Servidores do Estado e da União atuam em conjunto na Lagoa da Mangueira, em Santa Vitória do Palmar -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 10 minutos

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí

Desde a detecção do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves silvestres este ano, o governo do Estado, por meio do ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 hora

Projeto da Epagri em Itajaí busca identificar criadouros do maruim transmissor da febre Oropouche

Foto: Renata Rosa/EpagriTeve início na última semana de fevereiro a segunda etapa do Projeto de Manejo Integrado do Mosquito Maruim com a instalaçã...

 Gabriel destacou a importância do agronegócio para a economia gaúcha e os desafios enfrentados pelo setor -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Agricultura Há 1 hora

Gabriel Souza defende securitização e ampliação da irrigação na abertura da Expodireto em Não-Me-Toque

O vice-governador Gabriel Souza representou o governo do Estado na abertura oficial da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, nesta segunda-feira (9...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 9 horas

Santa Catarina amplia Sistema Antigranizo e reforça proteção à produção agrícola

Sistema antigranizo: 170 geradores estão em operação no Estado – Foto: Divulgação/SecomA preocupação com os prejuízos causados pelo granizo em Sant...

 Ao todo, foram vistoriadas 40 propriedades com aves domésticas no entorno da Reserva do Taim -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Agricultura Há 10 minutos

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí
Sistema prisional Há 10 minutos

Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande
Desenvolvimento Há 10 minutos

Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026
Tecnologia Há 29 minutos

GFT desbloqueia entrega nearshore segura após o acordo de dados UE-Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,34%
Euro
R$ 6,01 -1,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,119,18 +1,91%
Ibovespa
179,992,22 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias