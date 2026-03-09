População de cigarrinhas-do-milho cresce 33% em Santa Catarina mas infectividade recua

Foto: Divulgação/Epagri

A incidência de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina apresentou uma elevação de 33,3% na última semana, registrando uma média estadual de 160 insetos por armadilha. As cidades que registraram os maiores índices de insetos por armadilha foram Porto União e Mafra, no Planalto Norte, Xanxerê, Tunápolis, Tigrinhos e Guaraciaba, no Oeste, além de Braço do Norte, no Sul do Estado.

O índice, embora elevado, é considerado dentro do esperado para esta época do ano, principalmente devido ao calor, que favorece a reprodução dos insetos. Maria Cristina Canale, pesquisadora da Epagri/Cepaf responsável pelo programa Monitora Milho SC, ressalta que a maioria das lavouras monitoradas já entrou na fase reprodutiva, deixando para trás o período mais crítico de transmissão de doenças como enfezamentos e viroses do milho.

Foto: Reprodução/Secom SC

Apesar do aumento populacional, Maria Cristina traz também uma boa notícia aos produtores catarinenses: a redução das infecções. “Sem dúvida, esse é um passo importante para conter a permanência desses microrganismos no sistema produtivo do milho, inclusive com reflexos positivos já para a próxima safra”, destaca. Na última semana, apenas os municípios de Guatambu e Bom Jesus do Oeste registraram a presença dos vírus do rayado fino, do mosaico estriado e também da bactéria do espiroplasma do enfezamento-pálido.

Para os agricultores que ainda não iniciaram o plantio da safrinha, ou que possuem lavouras em fase vegetativa, a recomendação é não semear lavouras de segundo plantio muito próximo, ou ao lado de lavouras maduras e realizar o manejo químico durante o estádio vegetativo.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

