Gabriel Souza defende securitização e ampliação da irrigação na abertura da Expodireto em Não-Me-Toque

O vice-governador Gabriel Souza representou o governo do Estado na abertura oficial da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, nesta segunda-feira (9/3). Ele destacou a importância do agronegócio para a economia gaúcha e os desafios enfrentados pelo setor após sucessivas quebras de safra provocadas por estiagens.

O vice-governador ressaltou que o momento exige medidas para garantir financiamento às próximas lavouras e enfrentar o endividamento dos produtores, agravado pelo cenário de juros elevados. Gabriel disse que, embora o governo federal já tenha adotado algumas iniciativas, ainda são necessárias ações mais amplas para recuperar a capacidade produtiva do campo. “Quando o Rio Grande do Sul vai mal, o Brasil também sente. O produtor gaúcho tem enfrentado uma recorrência de eventos meteorológicos que exige um tratamento específico para a nossa realidade, que é bem diferente da realidade dos outros Estados”, afirmou.

“Quando o Rio Grande do Sul vai mal, o Brasil também sente", ressaltou o vice-governador na abertura da feira -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Entre as prioridades defendidas está a securitização das dívidas dos produtores rurais afetados pelas perdas climáticas. Gabriel apontou que o governo estadual, liderado pelo governador Eduardo Leite, tem atuado junto ao Congresso Nacional para acelerar a votação da proposta. Uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está prevista para esta semana, com a participação do governador Eduardo Leite e de lideranças do setor produtivo. O objetivo é abordar o Projeto de Lei 5.122/2023, que trata do prolongamento da dívida dos agricultores por meio da securitização. A proposta prevê o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal na criação de uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais afetados por eventos meteorológicos.

Gabriel destacou ainda a proposta apresentada pelo governo do Estado de prorrogação do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , permitindo que recursos que seriam destinados ao pagamento da dívida com a União permaneçam no Rio Grande do Sul para investimentos estruturantes no campo. A iniciativa busca ampliar investimentos em irrigação, manejo de solo e reservação de água, preparando a agricultura para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Durante o evento, o vice-governador também anunciou o início da digitalização do processo de outorgas de água no Estado, com o objetivo de agilizar e facilitar projetos de irrigação e reservação hídrica nas propriedades rurais. A iniciativa busca ampliar a segurança produtiva e fortalecer a capacidade de adaptação do setor agropecuário gaúcho diante dos desafios climáticos.

A abertura da Expodireto Cotrijal também contou com a presença dos secretários de Logística e Transportes, Juvir Costella; de Turismo, Ronaldo Santini; da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum; do chefe da Casa Civil, Artur Lemos; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt; da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella; do secretário de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim; da secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas; e do secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin.