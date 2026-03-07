Sábado, 07 de Março de 2026
Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/03/2026 às 17h26
Ao todo, foram vistoriadas 40 propriedades com aves domésticas no entorno da Reserva do Taim -Foto: Divulgação Seapi

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas na sexta-feira (6/3) pelo governo do Estado por meio das equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A medida foi adotada após a confirmação do foco de gripe aviária em aves silvestres, da espécie Coscoroba coscoroba (cisne-coscoroba), na Lagoa da Mangueira, dentro da Reserva do Taim.

Ao todo, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) visitou 40 propriedades com aves domésticas no entorno do foco, além da vistoria em granjas comerciais na regional Pelotas e criatórios de aves ornamentais em Santa Vitória do Palmar, para verificação de medidas de biosseguridade.

“O objetivo dessa ação é monitorar a criação de aves nas áreas próximas e detectar de forma ágil qualquer indício suspeito, reduzindo o risco de disseminação da doença. As visitas também têm caráter orientativo, levando informações aos produtores e reforçando a necessidade de observar possíveis sinais da enfermidade nas aves e comunicar imediatamente o Serviço Veterinário Oficial diante de qualquer suspeita”, enfatizou o diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi, Fernando Groff.

Ações de educação sanitária também estão sendo realizadas com gestores públicos, entidades ligadas aos setores produtivos da região e lojas agropecuárias. O intuito é levar informações oficiais e atualizadas sobre o caso, sem gerar pânico a população.

Sobre a gripe aviária e notificação

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves, mas também pode infectar mamíferos, cães, gatos, outros animais e mais raramente humanos.

Entre as recomendações, estão que as pessoas não se aproximem ou tentem socorrer animais feridos ou doentes e não se aproximem de animais mortos.

Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em animais devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura através da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou através do WhatsApp (51) 98445-2033.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 8 horas

Ano Internacional da Mulher Agricultora: Epagri atua para ampliar gestão feminina no meio rural

Foto: Arquivo Pessoal/Elisiane SosterA rotina da produtora rural Elisiane Soster começa cedo em Belmonte, cidade do Extremo Oeste de Santa Catarina...

 (Foto: Adriane Bertoglio Rodrigues/Emater/RS-Ascar)
Agro Há 1 dia

Dois terços das lavouras gaúchas de milho já foram colhidos

Déficit hídrico de meados de janeiro à primeira quinzena de fevereiro impactou as plantações conforme a época da semeadura e a disponibilidade hídrica

 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Agricultura Há 1 dia

Brasil consolida metas climáticas e avança no Plano Clima

Meta de neutralidade até 2050 exige integração entre políticas públicas, setor produtivo e instrumentos de financiamento

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Mais de R$ 4,5 milhões são movimentados no 1º dia de operações do Pronampe Leite Custeio de SC

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) movimentou R$ 4,57 milhões em operações do Pronampe Leite Custeio BRDE/SC na quarta-feira...

 Fiscais agropecuários trabalham na verificação da saúde de animais nas propriedades -Foto: Sergiane Pereira/Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado realiza vistorias em propriedades no entorno do foco de gripe aviária, em Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado determinou, ao Serviço de Vigilância Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação ...

