Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres

Ao todo, foram vistoriadas 40 propriedades com aves domésticas no entorno da Reserva do Taim -Foto: Divulgação Seapi

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas na sexta-feira (6/3) pelo governo do Estado por meio das equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A medida foi adotada após a confirmação do foco de gripe aviária em aves silvestres, da espécie Coscoroba coscoroba (cisne-coscoroba), na Lagoa da Mangueira, dentro da Reserva do Taim.

Ao todo, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) visitou 40 propriedades com aves domésticas no entorno do foco, além da vistoria em granjas comerciais na regional Pelotas e criatórios de aves ornamentais em Santa Vitória do Palmar, para verificação de medidas de biosseguridade.

“O objetivo dessa ação é monitorar a criação de aves nas áreas próximas e detectar de forma ágil qualquer indício suspeito, reduzindo o risco de disseminação da doença. As visitas também têm caráter orientativo, levando informações aos produtores e reforçando a necessidade de observar possíveis sinais da enfermidade nas aves e comunicar imediatamente o Serviço Veterinário Oficial diante de qualquer suspeita”, enfatizou o diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi, Fernando Groff.

Ações de educação sanitária também estão sendo realizadas com gestores públicos, entidades ligadas aos setores produtivos da região e lojas agropecuárias. O intuito é levar informações oficiais e atualizadas sobre o caso, sem gerar pânico a população.

Sobre a gripe aviária e notificação

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves, mas também pode infectar mamíferos, cães, gatos, outros animais e mais raramente humanos.

Entre as recomendações, estão que as pessoas não se aproximem ou tentem socorrer animais feridos ou doentes e não se aproximem de animais mortos.

Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em animais devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura através da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou através do WhatsApp (51) 98445-2033.

Texto: Ascom Seapi

Edição: Secom

