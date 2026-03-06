Sexta, 06 de Março de 2026
Brasil consolida metas climáticas e avança no Plano Clima

Meta de neutralidade até 2050 exige integração entre políticas públicas, setor produtivo e instrumentos de financiamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 09h36
Ministério do Meio Ambiente (MMA)

O Brasil reafirma seu papel no cenário ambiental global com a atualização do Plano Clima 2024–2035. Ao revisar sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) no âmbito do Acordo de Paris, o país estabeleceu o compromisso de limitar suas emissões líquidas em 2035 a uma banda entre 1,05 GtCO₂e e 0,85 GtCO₂e,  o que representa uma redução de 59% a 67% em relação aos níveis de 2005, além de manter a meta de neutralidade climática até 2050.

A definição das metas recoloca o Brasil no centro do debate internacional sobre descarbonização. O foco agora recai sobre a execução. Transformar compromissos declarados em políticas operacionais exigirá previsibilidade regulatória, instrumentos claros de implementação, cronogramas factíveis e coordenação entre governo e setor produtivo, que serão determinantes para o sucesso do Plano.

Do ponto de vista técnico, análises do Observatório do Clima indicam que trajetórias compatíveis com o limite de 1,5°C de aquecimento global demandam esforços adicionais no médio e longo prazo. O dado não invalida os avanços recentes, mas reforça a necessidade de mecanismos de implementação capazes de ampliar o impacto das políticas já existentes.

Para José Eduardo Luzzi, presidente do conselho de administração do Instituto MBCBrasil, o desafio central é transformar diretrizes em execução consistente. "O Plano Clima é um passo fundamental para o Brasil, mas sua eficácia depende de diálogo contínuo entre governo e setor produtivo. Precisamos converter metas em roteiros operacionais que respeitem a neutralidade tecnológica e aproveitem as vantagens competitivas que o país já possui, como a matriz elétrica majoritariamente renovável e a liderança em biocombustíveis."

Essa discussão é especialmente relevante em setores-chave da economia brasileira. Agricultura, pecuária e uso da terra continuam exercendo papel relevante tanto na trajetória de emissões do país quanto no potencial de mitigação, o que exige políticas e instrumentos capazes de conciliar produtividade, competitividade e sustentabilidade ambiental.

No setor de transportes, responsável por cerca de 11% das emissões nacionais, aproximadamente 260 milhões de toneladas de CO₂ equivalente por ano, o Plano reconhece a importância de múltiplas rotas tecnológicas, como eletrificação, biocombustíveis e mudança modal. A integração dessas soluções, com metas intermediárias e avaliação realista de custos e infraestrutura, será determinante para que o setor contribua de forma consistente para a meta de 2035.

Dado de um levantamento da Coalizão dos Transportes indica que, sem essa coordenação, as emissões do setor podem ultrapassar 424 milhões de toneladas de CO₂ até 2050, impulsionadas pelo crescimento da frota e da demanda logística.

Estudo do Instituto MBCBrasil, "Iniciativas e desafios estruturantes para impulsionar a mobilidade de baixo carbono no Brasil até 2040", aponta que a transição no transporte tende a ocorrer de forma híbrida, combinando diferentes tecnologias conforme viabilidade econômica e maturidade de mercado. A exclusão de rotas já consolidadas pode elevar custos e reduzir velocidade de implementação.

O Brasil parte de uma posição estrutural favorável. Dados do Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2025 indicam que mais de 88% da matriz elétrica é renovável, criando base sólida para avanços em eletrificação. Paralelamente, a liderança global na produção de etanol e biodiesel oferece instrumentos imediatos de mitigação com impacto relevante no curto e médio prazo.

O Plano Clima também incorpora estratégias de meios de implementação, incluindo articulação entre financiamento público e privado e coordenação interministerial por meio do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM). A consolidação desses mecanismos será decisiva para garantir que a agenda climática se traduza em investimentos, inovação tecnológica e competitividade.

Ao reafirmar compromissos internacionais, o Brasil sinaliza direção. A transição de baixo carbono avança globalmente como eixo estruturante de política industrial. O Plano Clima insere o Brasil nesse movimento, mas sua relevância dependerá da capacidade de transformar compromissos formais em decisões econômicas concretas.

