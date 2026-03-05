Mais de R$ 4,5 milhões são movimentados no 1º dia de operações do Pronampe Leite Custeio de SC

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) movimentou R$ 4,57 milhões em operações do Pronampe Leite Custeio BRDE/SC na quarta-feira, 4, primeiro dia de vigência do Programa. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a atividade dos produtores de leite no Estado.

Ao todo, foram aprovadas 182 operações de crédito, distribuídas em 35 municípios catarinenses. “O foco está no atendimento de pequenos e médios produtores de leite, numa iniciativa que irá disponibilizar R$ 240 milhões para apoiar produtores de leite afetados pela recente queda nos preços do setor”, destaca o diretor financeiro do BRDE, João Paulo Kleinübing.

Esse programa é operado pelo BRDE, foi formulado em parceria com a Sape e integra o Programa Leite Bom SC. O Pronampe Leite Custeio BRDE se destina à cobertura dos custos de produção, como insumos, mão de obra e manutenção da atividade, com foco no atendimento de pequenos e médios produtores. “Esse programa foi construído de forma conjunta, com o BRDE e com as equipes técnicas do governo, para entregar uma solução que atenda a realidade do produtor, com crédito, prazos acessíveis e juros reduzidos”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Acesso e prazo

O Pronampe Leite Custeio BRDE/SC pode ser acessado por produtores de leite com rebanho registrado na Cidasc e que comercializaram leite em 2025. O valor do financiamento é calculado com base no número de animais, com limite de R$ 1.000 por matriz, e teto máximo de R$ 50 mil por produtor.

O programa oferece prazo total de 24 meses, sendo 12 meses de carência e 12 meses para pagamento. As condições incluem juros zero para produtores com até 30 matrizes e 6% ao ano para produtores com mais de 30 matrizes, desde que os pagamentos sejam mantidos em dia.

De acordo com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, a linha de crédito tem oferta de capital de giro para a manutenção da atividade e da renda no campo, sendo o leite uma atividade essencial para o Estado, responsável pela renda de milhares de famílias. “Nosso governo foi sensível a essa demanda do setor leiteiro, que precisava de uma linha específica para manter a atividade em funcionamento, dando suporte ao produtor, garantir a continuidade da produção e fortalecer toda a cadeia produtiva”, afirmou.

Para acessar o programa, o produtor deve apresentar relatório do SIGEN + Cidasc, emitido há no máximo 30 dias, que comprove o número de vacas leiteiras e de bovinos fêmeas com 25 meses ou mais, além da nota fiscal de venda de leite em 2025. Em caso de propriedade coletiva, é exigida uma declaração para informar que haverá apenas uma operação pelo programa.



Redação: BRDE, com colaboração da Sape