Governo do Estado realiza vistorias em propriedades no entorno do foco de gripe aviária, em Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado determinou, ao Serviço de Vigilância Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), a realização de visitas às propriedades com aves domésticas, em um raio de 10 quilômetros no entorno do foco de gripe aviária registrado em aves silvestres na Lagoa da Mangueira, em Santa Vitória do Palmar, na Reserva do Taim.

O trabalho começou nesta quarta-feira (4/3), com previsão de vistorias a 40 propriedades de subsistência. "O objetivo desse trabalho é acompanhar a criação desses animais nas proximidades e identificar rapidamente qualquer suspeita, para evitar que a doença se espalhe. As visitas também servem para orientar os produtores, reforçando a importância de observar sinais da doença nas aves e avisar imediatamente o Serviço Veterinário Oficial caso percebam algo suspeito. Quanto mais rápida a notificação, maior é a chance de evitar que a doença se espalhe", declarou a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal, do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi, Grazziane Rigon.

O raio de 10 quilômetros foi adotado pelo Estado, baseado no Plano de Contingência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para focos em aves comerciais. Para aves silvestres não há determinação. "Estabelecemos a vigilância dentro desse raio como uma forma de precaução", explicou Grazziane.

Ações de educação sanitária estão sendo desenvolvidas também junto às autoridades do município e da região e nas lojas agropecuárias. Outra medida adotada foi a vistoria a granjas comerciais na área de abrangência da Supervisão Regional de Pelotas, para verificação das medidas de biosseguridade.

Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por maio da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

O foco confirmado

O foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (gripe aviária) foi confirmado na terça-feira (3/3), em aves silvestres da espécieCoscoroba coscoroba, conhecidas como cisne-coscoroba. A notificação de animais mortos ou doentes foi atendida pelo Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS), no dia 28 de fevereiro, e as amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), unidade referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), que confirmou a doença.