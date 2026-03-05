Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado realiza vistorias em propriedades no entorno do foco de gripe aviária, em Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado determinou, ao Serviço de Vigilância Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/03/2026 às 19h18 Atualizada em 05/03/2026 às 22h10
Governo do Estado realiza vistorias em propriedades no entorno do foco de gripe aviária, em Santa Vitória do Palmar
Fiscais agropecuários trabalham na verificação da saúde de animais nas propriedades -Foto: Sergiane Pereira/Seapi

O governo do Estado determinou, ao Serviço de Vigilância Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), a realização de visitas às propriedades com aves domésticas, em um raio de 10 quilômetros no entorno do foco de gripe aviária registrado em aves silvestres na Lagoa da Mangueira, em Santa Vitória do Palmar, na Reserva do Taim.

O trabalho começou nesta quarta-feira (4/3), com previsão de vistorias a 40 propriedades de subsistência. "O objetivo desse trabalho é acompanhar a criação desses animais nas proximidades e identificar rapidamente qualquer suspeita, para evitar que a doença se espalhe. As visitas também servem para orientar os produtores, reforçando a importância de observar sinais da doença nas aves e avisar imediatamente o Serviço Veterinário Oficial caso percebam algo suspeito. Quanto mais rápida a notificação, maior é a chance de evitar que a doença se espalhe", declarou a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal, do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi, Grazziane Rigon.

O raio de 10 quilômetros foi adotado pelo Estado, baseado no Plano de Contingência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para focos em aves comerciais. Para aves silvestres não há determinação. "Estabelecemos a vigilância dentro desse raio como uma forma de precaução", explicou Grazziane.

Ações de educação sanitária estão sendo desenvolvidas também junto às autoridades do município e da região e nas lojas agropecuárias. Outra medida adotada foi a vistoria a granjas comerciais na área de abrangência da Supervisão Regional de Pelotas, para verificação das medidas de biosseguridade.

Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por maio da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

O foco confirmado

O foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (gripe aviária) foi confirmado na terça-feira (3/3), em aves silvestres da espécieCoscoroba coscoroba, conhecidas como cisne-coscoroba. A notificação de animais mortos ou doentes foi atendida pelo Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS), no dia 28 de fevereiro, e as amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), unidade referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), que confirmou a doença.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 8 horas

Mais de R$ 4,5 milhões são movimentados no 1º dia de operações do Pronampe Leite Custeio de SC

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) movimentou R$ 4,57 milhões em operações do Pronampe Leite Custeio BRDE/SC na quarta-feira...

 Primeiros bovinos a chegarem para a feira são fêmeas da raça holandesa da Cabanha Beffart, de Coqueiros do Sul -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 11 horas

Governo do Estado recepciona e examina primeiros animais que participarão da Expodireto Cotrijal

Nove fêmeas da raça holandesa da Cabanha Beffart, de Coqueiros do Sul, foram os primeiros bovinos a chegar ao parque de exposições da Expodireto Co...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 14 horas

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores

Foto: Aires Mariga/EpagriOs programas de financiamento e subvenção de juros , executados pelo Governo de Santa Catarina, já podem ser acessados pe...

 (Foto: 3º BPAmb | Cruz Alta)
Apreensão Há 18 horas

Brigada Militar flagra depósito irregular e manipulação de agrotóxicos em Cruz Alta

foram apreendidas 09 embalagens de herbicidas, 08 embalagens de inseticidas, 13 embalagens de fungicidas, além de fertilizantes e demais materiais relacionados à atividade.

Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado apresenta para a Embaixada de Ruanda programas para o desenvolvimento agropecuário

Fotos: Andréia C.Oliveira/SapeO Governo do Estado recebeu nesta terça-feira, 3 de março, na sede da Epagri, em Florianópolis, o embaixador de Ruand...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
96% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões
Economia Há 5 horas

Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025
Esportes Há 5 horas

Gustavo Marques é suspenso por fala machista contra árbitra
Turismo Há 5 horas

Governador participa da abertura da 12ª Vindima de Altitude e destaca força do enoturismo e da produção agrícola na Serra Catarinense
Justiça Há 6 horas

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presidio federal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,36%
Euro
R$ 6,13 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,423,93 -0,73%
Ibovespa
180,463,84 pts -2.64%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias