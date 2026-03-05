Sexta, 06 de Março de 2026
Governo do Estado recepciona e examina primeiros animais que participarão da Expodireto Cotrijal

Nove fêmeas da raça holandesa da Cabanha Beffart, de Coqueiros do Sul, foram os primeiros bovinos a chegar ao parque de exposições da Expodireto Co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/03/2026 às 17h59
Governo do Estado recepciona e examina primeiros animais que participarão da Expodireto Cotrijal
Primeiros bovinos a chegarem para a feira são fêmeas da raça holandesa da Cabanha Beffart, de Coqueiros do Sul -Foto: Ascom Seapi

Nove fêmeas da raça holandesa da Cabanha Beffart, de Coqueiros do Sul, foram os primeiros bovinos a chegar ao parque de exposições da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, nesta quinta-feira (5/3). Os animais, que vão participar da 26ª edição da feira, foram recepcionados e examinados pela equipe do Serviço Veterinário Oficial da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), do governo do Estado. A chegada dos demais ocorrerá até esta sexta-feira (6/3), das 8h às 17h. A exposição ocorrerá de 9 a 13 de março e são esperados cerca de 50 bovinos de leite das raças Holandês, Gir, Girolando e Jersey.

De acordo com a supervisora da Regional Ijuí da Seapi, Emeli Bernardi, a inspeção sanitária é realizada no momento do descarregamento dos animais. “O foco é verificar a identificação individual, presença de ectoparasitas, sinais de doenças infecciosas e as condições de bem-estar animal, como ausência de lesões, boas condições corporais, hidratação, e saúde em geral”, explicou Emeli.

“A Expodireto Cotrijal é reconhecida pela seriedade e organização, sendo uma das principais feiras do agronegócio da América Latina, com destaque em nível estadual, nacional, além do reconhecimento internacional”, destacou a fiscal do Estado.

Foco é verificar identificação, sinais de doenças, boas condições corporais, hidratação, e saúde em geral -Foto: Ascom Seapi
Foco é verificar identificação, sinais de doenças, boas condições corporais, hidratação, e saúde em geral -Foto: Ascom Seapi

Participação de abelhas

A equipe da Seapi também examina abelhas que participam da feira. Conforme Emeli, esse ano a Emater/RS-Ascar vai levar 14 colmeias de abelhas-sem-ferrão das espécies Mandaçaia, Jataí, Mirim-negriceps, Iraí, Mirim-guaçu e Canudo.

“Analisamos se há mortalidade na caixa de abelhas, se tem a presença do pequeno besouro das colmeias, que é uma praga, e vitalidade da colmeia”, esclareceu Emeli.

Sobre a feira

A Expodireto Cotrijal reúne representantes de mais de 80 países. Com expositores de diversos setores, recebe milhares de visitantes e sedia debates fundamentais para o desenvolvimento do setor. Focada em tecnologia e negócios, o principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações, da tecnologia e da pesquisa.

Texto: Darlene Silveira
Edição: Secom

DENGUE
