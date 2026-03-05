Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores

Foto: Aires Mariga/Epagri

Os programas de financiamento e subvenção de juros , executados pelo Governo de Santa Catarina, já podem ser acessados pelos agricultores e pescadores. Por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), estão previstos cerca de R$ 260 milhões para apoiar cerca de 30 mil agricultores familiares e pescadores artesanais em projetos de modernização, ampliação e melhoria dos sistemas produtivos.

Operacionalizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com a Epagri e Cidasc, as ações têm como objetivo fortalecer a produção rural catarinense, ampliar a competitividade e garantir mais segurança econômica aos produtores.

“São recursos para ampliar o suporte a investimentos nas propriedades, elevar a qualidade dos produtos, fomentar a inovação e aumentar a rentabilidade dos nossos produtores. Os programas visam proporcionar mais oportunidades e renda para a permanência e sucessão no campo”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Os recursos viabilizam programas estratégicos do FDR voltados à inovação, infraestrutura e sustentabilidade nas propriedades, como o Financia Agro SC, Financia Leite SC, Água no Campo, Jovens e Mulheres em Ação, Reconstrói SC, Pronampe Agro SC, Safra Garantida e o Programa de Biosseguridade Animal.

Essas iniciativas ampliam o acesso ao crédito com juros zero, reduzem custos por meio da subvenção de juros e estimulam a adoção de novas tecnologias no campo. Também contribuem para elevar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos, fortalecer a proteção sanitária dos rebanhos e lavouras e garantir maior estabilidade aos sistemas produtivos.

Os programas já estão disponíveis e podem ser acessados pelos produtores. Para participar, os agricultores devem procurar o escritório da Epagri em seu município, onde os projetos serão elaborados e, posteriormente, analisados pela Sape para a liberação dos recursos.

