Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores

Foto: Aires Mariga/EpagriOs programas de financiamento e subvenção de juros , executados pelo Governo de Santa Catarina, já podem ser acessados pe...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/03/2026 às 15h02
Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Aires Mariga/Epagri

Os programas de financiamento e subvenção de juros , executados pelo Governo de Santa Catarina, já podem ser acessados pelos agricultores e pescadores. Por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), estão previstos cerca de R$ 260 milhões para apoiar cerca de 30 mil agricultores familiares e pescadores artesanais em projetos de modernização, ampliação e melhoria dos sistemas produtivos.

Operacionalizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com a Epagri e Cidasc, as ações têm como objetivo fortalecer a produção rural catarinense, ampliar a competitividade e garantir mais segurança econômica aos produtores.

“São recursos para ampliar o suporte a investimentos nas propriedades, elevar a qualidade dos produtos, fomentar a inovação e aumentar a rentabilidade dos nossos produtores. Os programas visam proporcionar mais oportunidades e renda para a permanência e sucessão no campo”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Os recursos viabilizam programas estratégicos do FDR voltados à inovação, infraestrutura e sustentabilidade nas propriedades, como o Financia Agro SC, Financia Leite SC, Água no Campo, Jovens e Mulheres em Ação, Reconstrói SC, Pronampe Agro SC, Safra Garantida e o Programa de Biosseguridade Animal. 

Essas iniciativas ampliam o acesso ao crédito com juros zero, reduzem custos por meio da subvenção de juros e estimulam a adoção de novas tecnologias no campo. Também contribuem para elevar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos, fortalecer a proteção sanitária dos rebanhos e lavouras e garantir maior estabilidade aos sistemas produtivos. 

Os programas já estão disponíveis e podem ser acessados pelos produtores. Para participar, os agricultores devem procurar o escritório da Epagri em seu município, onde os projetos serão elaborados e, posteriormente, analisados pela Sape para a liberação dos recursos.

Mais informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: 3º BPAmb | Cruz Alta)
Apreensão Há 5 horas

Brigada Militar flagra depósito irregular e manipulação de agrotóxicos em Cruz Alta

foram apreendidas 09 embalagens de herbicidas, 08 embalagens de inseticidas, 13 embalagens de fungicidas, além de fertilizantes e demais materiais relacionados à atividade.

Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Governo do Estado apresenta para a Embaixada de Ruanda programas para o desenvolvimento agropecuário

Fotos: Andréia C.Oliveira/SapeO Governo do Estado recebeu nesta terça-feira, 3 de março, na sede da Epagri, em Florianópolis, o embaixador de Ruand...

 (Fotos: Guia Crissiumal)
Estiagem Há 1 dia

Agricultores do interior de Crissiumal relatam perdas graves na produção agrícola em virtude da forte estiagem

Em algumas localidades a chuva de fevereiro acumulou apenas 15mm em um mês

 -
Agricultura Há 2 dias

RS registra foco de gripe aviária em aves silvestres na Reserva do Taim, mas condição não afeta comércio de produtos avícolas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri conquista 2º e 3º lugares no Prêmio ACI OCESC de Jornalismo

Epagri recebeu o 2º lugar na categoria Fotojornalismo e o 3º lugar na categoria Vídeo – Foto: Emanuel Vicenzi/EpagriA Epagri foi contemplada no 5º ...

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 26 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 41 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 56 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +1,01%
Euro
R$ 6,12 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,646,12 -3,05%
Ibovespa
180,767,48 pts -2.5%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias