Deputados aprovam urgência para projetos de auxílio a atingidos por enchentes em MG; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e aprovou o regime de urgência para dois projetos de lei relacionados ao socorro de pessoas e empresas atingidas pelos deslizamentos e enchentes ocorridos na Zona da Mata em Minas Gerais.

Ambos os projetos são de autoria dos deputados Aécio Neves (PSDB-MG) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). Confira:

- Projeto de Lei 793/26, prevendo proteção social às pessoas atingidas;

- Projeto de Lei 794/26, prevendo ajuda às empresas atingidas pela calamidade.

As propostas com urgência podem ser votadas diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

