Deputados aprovam urgência para projetos de auxílio a atingidos por enchentes em MG; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e aprovou o regime de urgência para dois projetos de lei relacionados ao socorro de pesso...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/03/2026 às 17h43
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e aprovou o regime de urgência para dois projetos de lei relacionados ao socorro de pessoas e empresas atingidas pelos deslizamentos e enchentes ocorridos na Zona da Mata em Minas Gerais.

Ambos os projetos são de autoria dos deputados Aécio Neves (PSDB-MG) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). Confira:

- Projeto de Lei 793/26, prevendo proteção social às pessoas atingidas;

- Projeto de Lei 794/26, prevendo ajuda às empresas atingidas pela calamidade.

As propostas com urgência podem ser votadas diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Voz das Comunidades
Câmara Há 4 horas

Centro de Estudos da Câmara debate economia, empreendedorismo e inclusão financeira nas favelas

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (5) sobre economia, empreen...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Progressão de pena e polícias municipais são pontos polêmicos no debate da PEC da Segurança Pública

A criação de polícias municipais e restrições à progressão da pena estão entre as divergências apontadas pelos deputados no debate em Plenário sobr...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Deputados analisam em Plenário a PEC da Segurança Pública; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25), que pretende melhorar a integração dos órgãos de segurança e garantir ...
Câmara Há 6 horas

Relator e presidente de CPMI criticam decisão de Flávio Dino de cancelar quebra de sigilo de empresária

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse que a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de cancela...

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Coronel Meira defende rigor na lei e educação para reduzir mortes no trânsito

Deputado foi eleito presidente da comissão especial que analisará mudanças no Código de Trânsito Brasileiro

