Projeto autoriza professores e servidores de escolas a consumir merenda

O Projeto de Lei 5263/25 permite que professores, diretores, coordenadores e demais servidores em exercício nas escolas públicas consumam as refeições fornecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sem prejuízo de benefícios como auxílio-alimentação ou vale-refeição. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

A inclusão desses profissionais não poderá comprometer a quantidade e a qualidade das merendas destinadas aos estudantes.

“Muitos educadores, especialmente aqueles com jornadas duplas ou longas, enfrentam dificuldades logísticas e financeiras para realizar uma refeição nutritiva durante o horário de trabalho”, argumenta o autor do projeto, deputado Dr. Fernando Máximo (União-RO).

Hoje, pelas regras do programa, os recursos federais devem ser usados para garantir a alimentação dos alunos matriculados. Ou seja, não inclui professores e demais profissionais da escola.

Próximos passos

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.