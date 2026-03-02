Projeto permite venda de medicamentos em supermercados

O Projeto de Lei 2158/23, do Senado, autoriza a venda de medicamentos em farmácias instaladas em supermercados. Pela proposta, os medicamentos não estarão diretamente nas gôndolas. Deverão ser vendidos em farmácia ou drogaria, separados dos demais setores, e cumprir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A proposta altera a Lei de Controle Sanitário de Medicamentos e está em análise na Câmara dos Deputados.
Além da exigência do ambiente físico exclusivo e separado para a farmácia, o projeto de lei:
Próximos passos
A proposta já foi aprovada no Senado e agora precisa ser votada pelos deputados. Na Câmara, foram apresentados requerimentos de urgência para acelerar a análise da proposta.