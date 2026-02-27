Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Último boletim do Programa Balneabilidade 2025/2026 indica que 92 dos 96 pontos de análise estão próprios para banho

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgou, nesta sexta-feira (27/2), o 12º — e último — boletim do...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/02/2026 às 14h32
Último boletim do Programa Balneabilidade 2025/2026 indica que 92 dos 96 pontos de análise estão próprios para banho
.

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgou, nesta sexta-feira (27/2), o 12º — e último — boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/2026. Os resultados referem-se às coletas realizadas entre 23 e 24 de fevereiro de 2026, nos 96 pontos monitorados em praias e balneários do Rio Grande do Sul.

Conforme os resultados do Boletim 12, são quatro os pontos impróprios para banho. Em comparação ao décimo primeiro boletim, seis locais — em Cachoeira do Sul, Cidreira, Osório, Pelotas, Santa Maria e Tramandaí — deixaram a lista, enquanto outros quatro permaneceram.

Pontos impróprios para banho - Boletim 12 (Município — Balneário/Praia)

  • Cerrito— Balneário Cerrito - Rio Piratini
  • Pedro Osório — Balneário Pedro Osório - Rio Piratini
  • Piratini— Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini
  • Tapes — Praia do U

Entre os pontos impróprios, os localizados em Osório e Tapes apresentaram alto índice de cianobactérias (210.354 células/ml na Lagoa do Peixoto; 176.459 células/ml na Praia do U; e 450.780 células/ml na Praia do Pinvest — o limite é 50.000 células/ml), o que indica condições de eutrofização (excesso de nutrientes).

Além de estarem impróprios para banho, os gêneros predominantes de microrganismos -Aphanocapsa sp. eRaphidiopsis sp. em Osório; eMicrocystis sp. eDolichospermumem Tapes - são potenciais produtores de toxinas, e a exposição a essa água pode levar a intoxicações agudas ou crônicas.

O programa

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O programa monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade . Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.

O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.

Classificação das águas

Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E. coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.

Como é feita a análise

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 paraE.coliou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil paraE.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Recomendações aos banhistas

  • Entrar na água apenas em locais com condição própria para o banho;
  • Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias;
  • Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde;
  • Destinar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Texto: Ascom Sema
Edição: Secom

