Paulo Azi é designado relator, na CCJ, da proposta que prevê fim da escala 6x1

O deputado Paulo Azi (União-BA) foi designado, na terça-feira (24), relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da proposta que prevê o fim da escala 6x1 de trabalho.

A CCJ deve analisar a admissibilidade de duas propostas que tramitam apensadas: a PEC 8/25 , da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e a PEC 221/19 , do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Caso seja aprovado, o texto será analisado por uma comissão especial e, depois, pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

