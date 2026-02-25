Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Comissão aprova projeto que cria cadastro de pesquisas sobre drogas contra o câncer

O objetivo é garantir que profissionais de saúde e pacientes conheçam tratamentos inovadores já validados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/02/2026 às 14h39
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pesquisa em Drogas Experimentais para o Tratamento do Câncer.

Como tramita em caráter conclusivo, a proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara.

Para virar lei, a versão final terá de ser aprovada por ambas as Casas.

Parecer favorável
Após ajustes na redação, a relatora, deputada Chris Tonietto (PL-RJ), recomendou a aprovação de uma versão da Comissão de Saúde para o Projeto de Lei 18/23, do deputado Zucco (PL-RS). “As pequenas diferenças devem-se à necessidade de preservar inteiramente o mérito do original”, explicou a relatora.

O substitutivo aprovado altera a Lei 14.758/23 , que trata da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo é garantir que profissionais de saúde e pacientes conheçam tratamentos inovadores já validados pelas normas de ética médica.

A versão da relatora contempla adequações técnicas no texto. Chris Tonietto também retirou do texto uma regra que criava exigências diferentes de acesso à informação para médicos e cidadãos comuns. Segundo ela, essa distinção configurava violação ao princípio da proibição do excesso.

