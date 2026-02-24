Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Concurso do IBGE: locais de prova de domingo estão disponíveis

Instituto oferece 9.590 vagas temporárias para agente e supervisor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 12h03
Concurso do IBGE: locais de prova de domingo estão disponíveis
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os candidatos do concurso simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já podem consultar os locais onde farão a prova em 1º de março.

A consulta está disponível na página eletrônica do certame , no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca organizadora. Basta clicar em Consulta ao Local de Prova e digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O candidato deve baixar ou imprimir o cartão de confirmação de inscrição, que contém o endereço exato da sua sala. É de responsabilidade exclusiva do candidato consultar a informação.

O processo seletivo oferece 9.590 vagas temporárias, sendo 1.110 vagas para a função de supervisor de coleta e qualidade (SCQ) e outras, 8.480 para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento (APM)..

Cargos

Para os dois casos, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

A previsão de duração máxima da contratação é de até um ano, podendo ser prorrogada, desde que o pr azo total não exceda a três anos.

A remuneração para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) será de R$ 2.676,24.

Entre as atribuições da função de agente de pesquisas e mapeamento (APM) estão: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos para a coleta de dados para pesquisas estatísticas.

Os aprovados para o cargo de supervisor de coleta e qualidade (SCQ) receberão R$ 3.379 mensais.

O SCQ é responsável por organizar, planejar, executar e gerenciar as atividades desenvolvidas nas agências de coleta, garantindo o cumprimento das atividades estabelecidas no cronograma de trabalho para as pesquisas e levantamentos.

Aplicação das provas

A prova objetiva de cada um dos cargos do concurso IBGE, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 60 pontos.

Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, as questões de múltipla escolha cobrarão conhecimentos de língua portuguesa, geografia, raciocínio lógico matemático, noções de informática e ética no serviço público.

Para o cargo de supervisor, haverá questões de língua portuguesa, geografia, raciocínio lógico matemático, noções de informática, ética no serviço público e noções de administração e situações gerenciais.

As provas terão duração de três horas, no próximo domingo (1º), e serão aplicadas em turnos diferentes, seguindo o horário de Brasília, a depender do cargo:

1) agente de pesquisa e mapeamento (APM)

· abertura dos portões: 6h30;

· fechamento dos portões: 7h30;

· início da prova: 8h; e

· término da prova: 11h.

2) Supervisor de coleta e qualidade (SCQ):

· abertura dos portões: 12h30;

· fechamento dos portões: 13h30;

· início da prova: 14h; e

· término da prova: 17h.

A prova objetiva será realizada em todos os municípios em que houver oferta de vagas. Todos os municípios estão descritos no anexo 1 do edital .

O candidato deverá comparecer ao local da prova levando apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta com corpo em material transparente, documento de identificação com foto e comprovante de inscrição.

O candidato somente poderá sair da sala de aplicação da prova com o caderno de questões, na última hora do concurso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 5 minutos

Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG

Temporal deixou ao menos 22 vítimas em Juiz de Fora e Ubá

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 40 minutos

Grande SP tem dois feminicídios em menos de 24 horas

Duas mulheres foram mortas na Grande São Paulo em novas ocorrências de feminicídio . Uma terceira jovem foi vítima de tentativa de feminicídio , po...

 © Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral Há 40 minutos

Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá

Até o momento, Defesa Civil estima 440 desabrigados em Juiz de Fora

 © José Cruz/ Agência Brasil
Geral Há 40 minutos

Brasília volta a sediar Conferência Nacional das Cidades

Objetivo é definir diretrizes para política de desenvolvimento urbano

 -
Receita Estadual Há 1 hora

Receita Estadual acelera tramitação, reduz prazos em julgamentos e analisa R$ 1,68 bilhão em processos fiscais em 2025

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), encerrou 2025 com avanços no contencioso fiscal, área...

Tenente Portela, RS
27°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
28° Sensação
3.12 km/h Vento
65% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Acordo Mercosul-União Europeia segue para o Plenário da Câmara
Geral Há 1 minuto

Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
Economia Há 1 minuto

Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público
Direitos Humanos Há 1 minuto

Justiça adia para 13 de abril júri do caso Mãe Bernadete
Economia Há 36 minutos

Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,27%
Euro
R$ 6,07 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,940,57 -1,04%
Ibovespa
191,049,70 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias