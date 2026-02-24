Instabilidade ainda atua sobre o território gaúcho

A instabilidade associada ao ar úmido atua sobre o território gaúcho. Hoje, em Três Passos e na Região Celeiro, muitas nuvens provocam chuva em alguns momentos ao longo do dia, e já chove pela manhã em vários pontos, com risco de chuva localmente forte, não se descartando algum temporal muito localizado.

A temperatura na madrugada ficou entre 20°C e 22°C em grande parte da região, mas chegou a 19°C em alguns locais. Durante o dia esquenta menos do que ontem, e as máximas atingem entre 26°C e 28°C.

Na quarta-feira, o sol aparece com nuvens, mas períodos de maior nebulosidade provocam chuva ou garoa, em alguns momentos. Sobe mais a temperatura e as máximas vão ficar entre 27°C e 29°C.

Na quinta e sexta, o tempo seco com sol predomina, porém aparecem algumas nuvens no céu. A temperatura na quinta-feira vai atingir entre 26°C e 28°C e na sexta chega entre 27°C e 29°C.





