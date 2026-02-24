Chuva deixa 22 mortos e centenas de desabrigados em Juiz de Fora e Ubá; 45 estão desaparecidos

O prefeito de Matias Barbosa decretou estado de calamidade pública no município em razão da enchente que atingiu diversas regiões da cidade. De acordo com a prefeitura, a medida visa viabilizar o acesso a recursos do governo federal, agilizar ações emergenciais e garantir atendimento às famílias afetadas.
A administração municipal informou ainda que continua mobilizada para prestar assistência à população e que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais.
Veja os Bairros que registraram mortes na Cidade
(Foto: Arte G1)
(Foto: Maria Elisa Diniz/TV Integração)
