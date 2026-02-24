Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Chuva deixa 22 mortos e centenas de desabrigados em Juiz de Fora e Ubá; 45 estão desaparecidos

Bombeiros atendem ocorrências de desabamento de edificações e deslizamento de terra. Aulas foram suspensas em toda a rede municipal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações G1 Zona da Mata- TV Integração — Juiz de Fora
24/02/2026 às 11h12
Chuva deixa 22 mortos e centenas de desabrigados em Juiz de Fora e Ubá; 45 estão desaparecidos
(Foto: Luiza Sudré/g1)

s fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, deixaram 16 mortos e 440 pessoas desabrigadas. Na madrugada desta terça-feira (24), o município decretou estado de calamidade pública, e as aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal. O Corpo de Bombeiros também realiza buscas por pelo menos 45 desaparecidos.

Em Ubá, segundo a Prefeitura, 6 pessoas morreram em decorrência da chuva. Na cidade, um rio transbordou na noite de segunda-feira (23), e a Avenida Beira Rio ficou tomada pela água. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas.

Em Matias Barbosa, o prefeito decretou estado de calamidade pública devido à enchente que atingiu diversas regiões do município.

Juiz de Fora

 

O temporal começou no fim da tarde de segunda-feira, e há previsão de mais chuva para Juiz de Fora, que fica em uma região de relevo bastante acidentado, com muitos morros, vales e encostas, próxima à divisa com o Rio de Janeiro.

Um dos bairros mais afetados é o Parque Burnier, onde, conforme os bombeiros, há 17 pessoas desaparecidas, entre elas mais de cinco crianças. Nove pessoas foram resgatadas com vida no local e quatro morreram. Ao todo, 12 casas desabaram.

No Bairro Cerâmica, duas casas desabaram. Cinco pessoas da mesma família estão soterradas. Bombeiros, equipes da Empav, Defesa Civil e Polícia Militar atuam na ocorrência.

O Rio Paraibuna e os córregos transbordaram. Pontes e o mergulhão, que ligam bairros ao Centro, estão fechados, e há também árvores caídas.

Em vídeo publicado nesta madrugada em uma rede social, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), informou ao menos 20 ocorrências de soterramento. Os sobreviventes resgatados foram levados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), unidade de referência no município.

Mais de 40 chamadas emergenciais

De acordo com o tenente Henrique Barcellos, dos bombeiros de Juiz de Fora, foram registradas mais de 40 chamadas emergenciais na madrugada por vias bloqueadas, moradores ilhados e casas atingidas.

"Deslocamos no início da madrugada equipes da equipe do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta à desastres ambientais, mais de 20 militares e cães de busca para reforçar a operação", disse.

Cidades da região também registram fortes chuvas

O Ribeirão Ubá transbordou na noite de segunda-feira, e a Avenida Beira Rio, em Ubá, ficou tomada pela água. Segundo a prefeitura, foram acumulados 124 milímetros de chuva nas últimas seis horas. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Defesa Civil estão mobilizadas e contabilizam os danos.

A Prefeitura informou à reportagem que há pelo menos 6 mortes no município.

O prefeito de Matias Barbosa decretou estado de calamidade pública no município em razão da enchente que atingiu diversas regiões da cidade. De acordo com a prefeitura, a medida visa viabilizar o acesso a recursos do governo federal, agilizar ações emergenciais e garantir atendimento às famílias afetadas.

A administração municipal informou ainda que continua mobilizada para prestar assistência à população e que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais.


Veja os Bairros que registraram mortes na Cidade

(Foto: Arte G1)



(Foto: Maria Elisa Diniz/TV Integração)




