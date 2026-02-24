Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista

Cidades do litoral paulista têm situação caótica nas últimas 24 horas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 10h48
Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
© Frame/defesacivilsp/Instagram

O litoral do estado de São Paulo foi fortemente atingido por uma tempestade que provocou desabamentos, deslizamentos e desabrigados nas últimas 24 horas em várias cidades.

Peruíbe é o município mais atingido com 56 milímetros (mm) de água acumulados em um dia. A cidade teve alagamentos e mais de trezentas pessoas desabrigadas, além de cerca de 100 desalojadas. Não há vítimas.

Nos últimos três dias, a cidade teve mais de 280 milímetros de chuva acumulados, segundo a Defesa Civil. A prefeitura decretou situação de emergência.

Caraguatatuba também recebeu grande quantidade de chuvas e vendavais. Há vários pontos de alagamento em vias públicas e 12 imóveis foram afetados. No entanto, não há desalojados, desabrigados e vítimas.

Deslizamento de terra

A cidade de Ilhabela, que também teve muita chuva e vendavais, registrou deslizamento de terra e falta de energia elétrica durante algumas horas. Não há vítimas ou desabrigados.

Em Guarujá, houve queda de árvores e deslizamentos. Mongaguá sofreu com transbordamento de rios e várias ruas inundaram. Cerca de 800 imóveis foram afetados.

Ubatuba, que teve duas mortes na noite de sábado devido a um naufrágio provocado pelo mau tempo, sofreu nas últimas 24 horas com deslizamentos, queda de árvores, alagamento de rodovia, enxurradas e transbordamento de córregos.

Ao todo, 407 casas e quatro escolas foram afetadas. A cidade tem seis pessoas desalojadas. O município recebeu 54 milímetros de água acumulados em um dia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
